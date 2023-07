LO RICONOSCETE? - AL RITIRO HA PREFERITO FARSI UN "GRAND TOUR" DEL MEZZOGIORNO, TRA 'NDUJA E COZZE PELOSE - TEMPO FA È STATO "VITTIMA" DI UN INFORTUNIO CHOC IN ALLENAMENTO: HA PERSO UN PEZZO DI ORECCHIO DOPO CHE UN AVVERSARIO LO HA COLPITO COI TACCHETTI - IL VIDEO DEL SUO GOL SPETTACOLARE SEGNATO NEL 2014: "RAPPRESENTA IL MIO STILE, NON PENSAVO DI…" - DI CHI SI TRATTA?

Estratto da www.itasportpress.it

jeremy menez

Jeremy Menez resta in Serie B ed è pronto a fare magie con la maglia del Bari. […] Menez ha raccontato quindi le prime impressioni dal suo arrivo nel club dal ritiro di Roccaraso ma ha anche ripercorso alcune tappe della sua carriera italiana. "Sono arrivato in Italia a vent'anni, ero giovane all'inizio della carriera. Ho imparato la lingua, ho avuto la fortuna di andare al Milan. L'Italia dopo la Francia è il mio secondo Paese. Il gol al Parma? Rappresenta il mio stile, non pensavo di segnare di tacco", ha aggiunto.

jeremy menez

Sulla cadetteria: "La serie B non è un campionato facile, da agosto a maggio non bisogna mollare. Quello che ha fatto il Bari nella passata stagione è stata una grande cosa, ma bisogna subito pensare al nuovo torneo. Tocca a noi fare di più".

