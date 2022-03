LO RICONOSCETE? E’ UNO DEI GRANDI PERDENTI DI SUCCESSO DELLO SPORT MONDIALE. ORA PENSA A RIVOLUZIONARE IL CALCIO MA SI ERA FATTO LARGO COME TENNISTA. NEL 1996 MEMORABILE FU LA SUA PARTECIPAZIONE AL PRIMO TURNO DELL'ATP DI ST. POLTEN 1996, QUANDO RIESCE A RACCATTARE UN MISERO GAME GRAZIE ALLA BENEVOLENZA DI THOMAS MUSTER CHE LO PRESE PER I FONDELLI – CHI E’? - VIDEO

Sul mirabile senso dello sport di Nasser #AlKhelaïfi, amo ricordare la sua memorabile partecipazione da wild card al primo turno dell'ATP di St. Polten 1996, quando si umiliò inconsapevolmente solo per raccattare un game contro il misericordioso Thomas Muster (che vinse 6-0 6-1). https://t.co/Ggw51ShyDd — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 9, 2022

Nato a Doha nel 1973, Khelaifi si fa strada nel mondo come tennista (anche se negli archivi è indicato come Al Khulaifi). Per la verità non ha propriamente brillato in questo sport, il suo miglior piazzamento nella classifica Atp è al numero 995. Per il Qatar ha disputato diverse partite di Coppa Davis, con un bilancio di 24 vinte e 47 perse , e in campo individuale la sua massima vetta è stata la wild card ottenuta al torneo di St. Poelten nel 1996.

Perse 6-0 6-1 da Thomas Muster, che all'epoca era numero 2 al mondo, e gli concesse un game con due clamorosi regali, facendo sbellicare di risate il pubblico (e lo stesso Al Khelaifi, per la verità).

Altra presenza nel torneo di casa, a Doha, nel 2001, quando perse dal semisconosciuto Ogorodov per 6-1 6-2. Ma sarebbe stato proprio il tennis a favorirgli l'amicizia di Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'emiro del Qatar, proprietario di un'immensa fortuna capitalizzata dal fondo sovrano di cui è capo assoluto. Oltre a possedere il Psg, la Qatar investment authority, con un capitale di 338 miliardi di dollari…

