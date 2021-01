LO RICONOSCETE? E’ STATO UNO DEI "BIDONI" PIU’ SEXY DEL CAMPIONATO ITALIANO. OGGI FA L’ALLENATORE ED E' INDISCIPLINATO (VIDEO) – SI E’ DEFINITO "PIU’ BRAVO DI CRISTIANO RONALDO": "HO AVUTO PIU’ DI 5MILA DONNE. PELE’? PER OGNI SUO GOL, IO HO CONQUISTATO UNA RAGAZZA. LA SERIE A? UN CAMPIONATO RIDICOLO” - QUELLA VOLTA CHE ALLO STABILIMENTO RIO DI FREGENE LO TIRARONO SU UBRIACO, AVVOLTO SOLO IN UN ASCIUGAMANO...” - VIDEO

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-rena-rsquo-ridacce-cochi-rdquo-ndash-quot-ero-piu-rsquo-162732.htm

Da video.repubblica.it

renato portaluppi placcaggio

Renato Portaluppi, anche noto come Renato Gaucho, è stato un attaccante brasiliano che per un anno ha anche militato in Serie A, con la maglia della Roma (stagione 1988/89). Ora è allenatore del Gremio. Renato, nella partita disputatata dalla sua squadra contro il Fortaleza e finita 0-0, è stato ammonito per questo intervento fuori dal campo.

Carlos Henrique Raposo Renato Portaluppi renato portaluppi renato portaluppi RENATO PORTALUPPI renato portaluppi