Da oasport.it

In questo contesto, il tecnico di Nole, Goran Ivanisevic, ha chiarito alcuni aspetti in un’intervista concessa a Ubitennis: “Novak non si sentiva bene prima del torneo, era malato e non avrebbe potuto essere al 100%. Inoltre, non ha potuto giocare per il suo non essere vaccinato negli Stati Uniti. E’ stata una situazione mentalmente difficile, ma andrà al Roland Garros tra cinque/sei settimane, affronterà un paio di tornei e sarà pronto“, le considerazioni di Ivanisevic.

Da questo punto di vista, le scelte di Djokovic sono perfettamente comprese da Ivanisevic: “E’ il miglior giocatore della storia del tennis. Trova sempre il modo di vincere e superare i problemi. E’ coerente poi con quelle che sono le sue idee e ha il mio pieno rispetto. E’ tra i pochi che dice quello che pensa, mi auguro che questa pandemia termini e possa giocare tutti i tornei“, ha concluso l’ex tennista croato.

