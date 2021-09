LO RICONOSCETE? SCOPERTO DA ZEMAN, HA VINTO ANCHE UNA CHAMPIONS. OGGI ESALTA IL SUO EX TECNICO SPALLETTI: "IN TRE ANNI CI SIAMO BECCATI ANCHE PIU’ DI UNA VOLTA MA I LITIGI CON LUCIANO SONO COSTRUTTIVI. QUANDO MI ALLENAVA MI TRASMETTEVA LA VOGLIA DI NON LASCIARE NEMMENO UN METRO E NON SPRECARE NEMMENO UN MINUTO. RICORDO CHE…”

JANKULOVSKI

L'edizione odierna del Mattino pubblica una lunga intervista a Marek Jankulovski, ex centrocampista di Napoli e Udinese. Il calciatore racconta il suo rapporto con Spalletti. Dal quotidiano si legge:

«Non nasconde la sua grande ambizione. Punta sempre più in alto e fissa obiettivi sempre più importanti. E i risultati parlano chiaro. Dopo Udine è andato su panchine importanti, portando a casa risultati importanti».

In che modo trasmette la sua voglia di vincere? «Innanzitutto con il carisma, che è unico. Poi chiede ai suoi giocatori di dare sempre tutto. Non sempre è facile da sopportare, e infatti in tre anni ci siamo anche beccati più di una volta, ma con Luciano i litigi sono sempre costruttivi. E’ uno che se la prende se vede non lavori o non segui la sua strada”

Il Napoli di Luciano Spalletti sta strabiliando soprattutto per il carattere dimostrato. Una squadra che fatica a mollare anche quando la situazione non è favorevole. Gli azzurri infatti in queste prime quattro uscite tra campionato e Europa League sono riusciti a rimontare o andare in vantaggio nei minuti finali. E proprio di questo ha parlato Marek Jankulovski, l'ex giocatore in passato anche a Napoli e Udinese all'epoca di Spalletti, nell'intervista rilasciata a Il Mattino.

Su Spalletti

"Ti stimola dall’inizio alla fine e vive tutta la partita con una passione pazzesca. Si piazza lì, sulla riga del fallo laterale, e con le mani ti spinge fisicamente verso la porta avversaria. Ricordo che quando ero in campo quella sua gestualità mi stimolava tantissimo: mi trasmetteva la voglia di non lasciare nemmeno un metro e non sprecare nemmeno un minuto".

Sulla sfida tra Udinese e Napoli

"Siamo ancora all'inizio del campionato e tante carte sono tutte da scoprire. Mi sembra che il Napoli stia rispettando le aspettative anche per quello che ha fatto vedere in Europa. Anche perché con Spalletti si sta sempre sulla corda. Insigne è un fuoriclasse. Ma ci sono anche tanti giocatori importanti".

Sull'Udinese

"È una squadra sempre nuova, punta molto sui giovani da valorizzare per poi rivenderli. Quest'anno sono partiti molto bene e il pareggio con la Juve ha dato grande fiducia al gruppo".

