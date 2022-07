RICORDATE L'ESTATE MAGICA DELLO SPORT ITALIANO LO SCORSO ANNO? BENE, DIMENTICATEVELA! – ARRIVA L’ENNESIMA DELUSIONE DAI MONDIALI DI ATLETICA: “GIMBO” TAMBERI SI È CLASSIFICATO QUARTO NEL SALTO IN ALTO. L’AZZURRO SI È FERMATO A 2.35 ED È RIMASTO FUORI DAL PODIO – LA MEDAGLIA D’ORO È ANDATA A MUTAZ ESSA BARSHIM, CHE L’ANNO SCORSO VINSE LE OLIMPIADI EX AEQUO CON IL SALTATORE ITALIANO – VIDEO

(ANSA) - Gianmarco Tamberi conquista il quarto posto nel salto in alto ai Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, fermandosi a 2.35 dopo aver saltato al secondo tentativo 2.33.

In virtù di questo risultato l'azzurro è quarto, mentre la gara prosegue con il qatariota Mutaz Essa Barshim, il sudcoreano Woo Sang-hyeok e l'ucraino Andrij Procenko. L'atleta marchigiano campione olimpico ha superato agevolmente le prime prove, con l'asticella a 2.19, 2.24 e 2.27. A 2.30 manca due volte l'obiettivo, ma alla terza ce la fa, al secondo tentativo supera anche i 2.33, nonostante le sue non perfette condizioni fisiche

Mondiali atletica: Barshim oro nel salto in alto

(ANSA) - E' andata al qatariota campione olimpico Mutaz Essa Barshim la medaglia d'oro ai Mondiali di atletica di Eugene, in Oregon. Barshim ha fallito il tentativo a 2.42 e ha rinunciato, risultando comunque primo dopo una prova quasi senza errori. L'argento va alla Corea del Sud con Woo che non supera 2.39. Terzo posto per l'ucraino Protsenko con 2.33 al primo tentativo, quarto Gianmarco Tamberi che supera 2.33 al secondo tentativo. Amici da sempre, un caldo abbraccio alla fine della gara tra l'italiano e il qatariota.

Barshim, che un anno fa a Tokyo ha condiviso l'oro olimpico con Gianmarco Tamberi, è stato incoronato campione del mondo nel salto a Eugene per la terza volta consecutiva. Già oro nel 2017 e nel 2019, ha vinto saltando 2,37 metri, davanti al sudcoreano Sanghyeok Woo (2,35 m) e all'ucraino Andriy Protsenko (2,33 m).

Mondiali atletica: Tamberi, io esempio di resilienza

(ANSA) - "Ci ho messo l'anima e il cuore, peccato perché stavolta non è bastato, porto a casa di essere stato un esempio di resilienza per l'Italia": lo ha detto Gianmarco Tamberi in una intervista alla Rai, subito dopo il quarto posto ai Mondiali di atletica per il salto in alto, conquistato nonostante una forma fisica non al massimo.

"L'oro mondiale? Arriverà, se faccio quarto in queste condizioni non può che arrivare. Intanto voglio guarire; Monaco è un obiettivo diverso dal Mondiale, ci sarò e voglio vincere ma prima devo guarire", ha aggiunto.

