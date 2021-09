RIDI CHE TI PASSA - IL CT DEL MAROCCO PUNTA IL DITO CONTRO IL CENTROCAMPISTA HAKIM ZIYECH: “NON HO MAI VISTO UN GIOCATORE DELLA NAZIONALE CHE NON VUOLE ALLENARSI E CHE SOSTIENE DI ESSERE INFORTUNATO, ANCHE SE I TEST HANNO DIMOSTRATO CHE PUÒ GIOCARE” – IL GIOCATORE DEL CHELSEA HA REPLICATO CON UNA STORIA SU INSTAGRAM IN CUI...

DA www.corrieredellosport.it

"Non è stato ordinato nelle ultime due partite e si è astenuto dagli allenamenti. Non sembrava un giocatore di una Nazionale che combatte per qualificarsi al Mondiale. Per la prima volta nella mia carriera di allenatore ho visto un giocatore della Nazionale che non vuole allenarsi e che sostiene di essere infortunato, anche se i test hanno dimostrato che può giocare. Non tollererò più questo comportamento".

Il ct del Marocco Vahid Halilhodzic attacca in conferenza stampa Hakim Ziyech, esterno offensivo del Chelsea, in estate trattato dal Milan.

La risposta del calciatore, che non è stato convocato per le prossime sfide della nazionale marocchina contro Sudan e Guinea a causa dello scarso impegno dimostrato durante il ritiro, è affidata ad una storia Instagram che non ha bisogno di parole: un'emoticon che piange dalle risate.

