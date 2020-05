RIECCOLO! CRISTIANO RONALDO È ARRIVATO A TORINO ACCOLTO COME UN CAPO DI STATO – IL VIDEO DEL PORTOGHESE CHE LASCIA L’AEROPORTO DI CASELLE SCORTATO – ORA PER RONALDO, CHE HA VIAGGIATO CON LA COMPAGNA E I 4 FIGLI, SCATTA LA QUARANTENA DI 14 GIORNI – IL JET PRIVATO SU CUI HA VIAGGIATO CR7 E’ UN GIOIELLINO DA 20 MILIONI DI STERLINE - VIDEO

Da corrieredellosport.it

CR7

Riecco Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juve è atterrato a Torino con il suo jet privato intorno alle 22.30 insieme alla compagna Georgina e ai quattro figli. Il 5 volte Pallone d'oro era a Madeira dal 9 marzo, quando era partito dal capoluogo piemontese, all'indomani della vittoriosa partita con l'Inter. La quarantena per i giocatori della Juve, resa necessaria per l'accertata positività di Rugani al Coronavirus, non era ancora scattata, neppure il lockdown in Italia. Ronaldo aveva avuto un permesso, quando gli allenamenti non erano ancora stati sospesi, per stare vicino a mamma Dolores, reduce da un ictus che l'aveva costretta a un ricovero.

CR7 lascia l'aereoporto di Caselle

Ronaldo, come gli altri 8 giocatori della Juve che hanno trascorso all'estero le ultime settimane, dovrà rispettare una quarantena di 14 giorni. Già martedì potrebbe presentarsi al JMedical per il test sul Coronavirus e le altre visite mediche di rito dopo il lungo stop degli allenamenti. I primi a sottoporsi ai controlli sono stati Bonucci, Cuadrado, Bernardeschi, Ramsey e il terzo portiere Pinsoglio.

CR7

La partenza di Ronaldo

"Il Gulfstream G200 Galaxy, il jet privato di Cristiano Ronaldo, è in volo da Madrid, dove era atterrato ieri, per far ritorno a Madeira - hanno scritto in Portogallo nel pomeriggio -. Quindi, con a bordo il cinque volte Pallone d'Oro, si rimetterà stasera stessa in viaggio con direzione Torino".

Coronavirus, l'appello di Georgina

"Ho collaborato con Bella Canvas per donare 20.000 maschere a Nuevo Futuro ed Esfera Fundacion. Grandi famiglie che ammiro per il loro eccellente lavoro ed impegno. Indossare una maschera è un atto fondamentale per proteggerci tutti dalla diffusione del Covid-19. Come grande comunità quale siamo, possiamo ridurre il numero di persone colpite da questa malattia e salvare il mondo con un atto semplice come coprirci. Per favore, continuiamo a diffondere questo messaggio. Insieme possiamo farcela", è invece l'appello di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, sul proprio account Instagram.

cr7 allenamento cr7 cr7 georgina cr7 georgina CR7