27 mag 2020 16:39

LA RIPRESA DELLA SERIE A SI FA DIFFICILE - ORA C’E’ IL RISCHIO QUARANTENA PER IL BOLOGNA – SOSPETTA POSITIVITA’ NELLO STAFF TECNICO. DOMANI ALLENAMENTI IN FORMA INDIVIDUALE. NEL CASO IN CUI FOSSE CONFERMATA LA POSITIVITÀ, LA SQUADRA SARÀ ISOLATA IN RITIRO…