26 gen 2023 11:11

RISCHIANO LA SQUALIFICA DYBALA, SARRI E I CALCIATORI DELLA JUVENTUS CHE HANNO FIRMATO GLI ACCORDI SUGLI STIPENDI OGGETTO D’INCHIESTA DA PARTE DELLA PROCURA? SECONDO IL "CORRIERE DELLO SPORT" NO. L’IPOTESI È IL RAGGIRO DEI CALCIATORI E IN QUESTO CASO NON CI SARA’ ALCUNA SQUALIFICA. IL PUNTO DIRIMENTE È LA BUONA FEDE. I TESSERATI CONOSCEVANO L’OPERAZIONE CHE LA JUVE AVEVA IN MENTE? NEL PROCESSO SPORTIVO L’ONERE DELLA PROVA È DELL’ACCUSA ED È LA PROCURA FIGC CHE DOVRÀ DIMOSTRARE L’EVENTUALE “DOLO” IN CAPO AI TESSERATI - LA VERSIONE DI ZILIANI