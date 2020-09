IL RITORNO DEL GUERRIERO SINISA – DOPO LA LEUCEMIA, MIHAJLOVIC SCONFIGGE ANCHE IL COVID. OGGI TORNA AD ALLENARE – “NON MI SONO PIACIUTE LE CRITICHE ARRIVATE A ME E ALLA MIA FAMIGLIA, IO SONO UN MALATO DI REGOLE E LE HO SEGUITE TUTTE. CHIARAMENTE CON LE DISCOTECHE APERTE I MIEI FIGLI USCIVANO, NON POTEVO IMPEDIRGLIELO: UNO DI LORO È RISULTATO POSITIVO, ASINTOMATICO, E ORA È DI NUOVO NEGATIVO. SONO STATO SFORTUNATO…”

Alessandro Mossini per il “Corriere della Sera”

ARIANNA E SINISA MIHAJLOVIC

Da ieri Sinisa Mihajlovic è ufficialmente nell' elenco degli oltre 210.000 guariti dal coronavirus in Italia: l' allenatore del Bologna nelle ultime ore si è sottoposto ai due tamponi di controllo che hanno dato esito negativo e pertanto ha terminato la sua quarantena. Oggi alle 17 a Casteldebole il tecnico guiderà un allenamento della sua squadra per la prima volta in questa stagione dopo aver saltato per intero il ritiro a Pinzolo, terminato sabato: la notizia della sua positività - pur asintomatica - era arrivata lo scorso 23 agosto, al rientro dalle tre settimane di vacanza con la famiglia in Sardegna.

PAOLO BONOLIS E SINISA MIHAJLOVIC

Una situazione che aveva generato diverse critiche, vista la presenza dell' allenatore (ripreso anche da diverse fotografie senza mascherina) a vari appuntamenti mondani, tra cui una partita di calcetto a Porto Cervo a cui aveva preso parte anche Flavio Briatore, poi risultato positivo a sua volta.

bonolis mihajlovic

«Non mi sono piaciute le critiche arrivate a me e alla mia famiglia - aveva detto Mihajlovic venerdì, collegato via Skype da Bologna alla presentazione della squadra in Trentino -, io sono un malato di regole e le ho seguite tutte. Chiaramente con le discoteche aperte i miei figli uscivano, non potevo impedirglielo: uno di loro è risultato positivo, asintomatico, e ora è di nuovo negativo. Sono stato sfortunato, ma dopo la leucemia vincerò anche questa e tornerò a fare ciò che amo».

bonolis mihajlovic

Ora si è negativizzato e da oggi tornerà sul campo, anche se la sua presenza a Pinzolo - pur virtuale - non è mancata: «Non pensiate che non vi veda e che non vi giudichi», aveva detto alla sua squadra al primo giorno di ritiro e infatti Mihajlovic lo ha seguito per intero da remoto, assistendo ad allenamenti e partitelle in diretta-video tramite link privati su Youtube e intervenendo in voce quando necessario.

bonolis mihajlovic

Una routine tecnica già rodata con il suo staff un anno fa, quando Mihajlovic stava iniziando la sua battaglia contro la leucemia: proprio il pregresso medico, con i cicli di chemioterapia e il trapianto di midollo osseo effettuato lo scorso 29 ottobre, aveva destato qualche preoccupazione in più al momento della positività al Covid ma la situazione è sempre rimasta ampiamente sotto controllo e nessun sintomo si è mai manifestato. Ora, dopo i due tamponi negativi, si torna alla normalità e Mihajlovic può pensare solamente al Milan del suo amico Ibrahimovic, primo avversario rossoblù in campionato lunedì 21 settembre.

