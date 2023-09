29 set 2023 19:38

IL RITORNO DEL PAPU! COLPO DI GALLIANI NEL MERCATO DEGLI SVINCOLATI: PAPU GOMEZ E’ DEL MONZA. L’ARGENTINO EX ATALANTA, REDUCE DA UNA NON BRILLANTISSIMA ESPERIENZA AL SIVIGLIA, IN BRIANZA RITROVA TANTI EX COMPAGNI DELLA “DEA” PESSINA, GAGLIARDINI, BETTELLA E COLPANI. PAPU HA GIÀ DECISO CHE TORNERÀ A VIVERE CON LA MOGLIE LINDA E I TRE FIGLI A BERGAMO, CITTÀ DA CUI DOVETTE ANDARSENE PER UN CLAMOROSO LITIGIO CON GASPERINI…