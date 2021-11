RITRATTONE DI ALESSANDRA DE STEFANO, NEO-DIRETTRICE DI RAISPORT, BY MARINO BARTOLETTI: "QUANDO PRESI LA GUIDA DI RAI SPORT NEL 1994 LA TROVAI IN UN ANGOLO COI PUGNI CHIUSI. POCHI MESI DOPO LA ASSUNSI. L'ANNO SUCCESSIVO (FRA UN PO' DI BRONTOLII) ERA ACCANTO A ME ALLE OLIMPIADI. E' UNA DELLE PIU' BELLE "PENNE" DELLA REDAZIONE. "IL CIRCOLO DEGLI ANELLI" E' STATO IL SUO ULTIMO GIOIELLO. RICORDO CHE UNA VOLTA, NEL MIO UFFICIO…"

Dal profilo Facebook di Marino Bartoletti

bartoletti de stefano

In questa foto il Direttore di Rai Sport ero io: ma Alessandra De Stefano era una delle scelte professionali più belle che avessi fatto. Ora è il mio quarto "allievo" (il terzo assunto personalmente) che diventa direttore di questa testata così importante, così delicata, così inquieta: ed è una riflessione nella quale l'orgoglio si mescola inevitabilmente con i brividi dell'anagrafe.

Alessandra però è la prima donna chiamata a questo incarico: e ciò mi rende doppiamente felice. Quando presi la guida di Rai Sport nel 1994 (proprio in questi giorni) la trovai in un angolo coi pugni chiusi. Pochi mesi dopo la assunsi: alla faccia dei lacciuoli che quest'azienda meravigliosa e a volte scellerata mette sul proprio cammino e su quello degli altri. L'anno successivo (fra un po' di brontolii) era accanto a me alle Olimpiadi. Semplicemente perché lo meritava.

alessandra de stefano

È di gran lunga una delle più belle "penne" della redazione: per eleganza, per cultura, per sensibilità, per amore verso quello che fa. Col tempo ha raffinato altre attitudini che sono sotto gli occhi di tutti: sempre all'insegna della qualità, della competenza, della creatività, dell'umanità e all'occorrenza anche della grinta.

Il Circolo degli Anelli è stato il suo ultimo gioiello.

sara simeoni il circolo degli anelli 1

Ora ha davanti a sé un enorme montagna da scalare. Per esperienza le posso dire che meno compromessi accetterà, meno finti amici accontenterà, meno "brutte abitudini" asseconderà, meno consigli ascolterà (compresi... i miei) e più probabilità avrà di tenere saldo il timone verso la rotta che sceglierà.

Ricordo che una volta, nel mio ufficio, da grande - e fiera - appassionata di cose napoletane mi recitò per intero "A livella" di Totò. Le rammento, anzi le "aggiorno" per l'occasione, l'ultimo verso "Nuje simmo serie, appartenimmo à 'o sport". Buon vento amica mia

sara simeoni il circolo degli anelli 2 sara simeoni il circolo degli anelli 3 sara simeoni il circolo degli anelli 4