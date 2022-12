RIUSCIRANNO A FAR SCAPPARE ROGER FEDERER DALLA SVIZZERA? NELLA SUA MEGA VILLA SUL LAGO DI ZURIGO IL COMUNE IMPONE UN SENTIERO PUBBLICO - PER TERMINARE I LAVORI E FRUIRE DELLA RIMESSA PER LE BARCHE, L’EX CAMPIONISSIMO DI TENNIS DOVRÀ REALIZZARE A PROPRIE SPESE UN SENTIERO PEDONALE APERTO A TUTTI TRA LA RIMESSA E LA VILLA. IL CHE SIGNIFICA ADDIO PRIVACY… GLI AMMINISTRATORI STANNO FACENDO DI TUTTO PER SCORAGGIARE L'ARRIVO DI UN CONTRIBUENTE ACCREDITATO DI UNA FORTUNA DI MEZZO MILIARDO DI FRANCHI…

Franco Zantonelli per repubblica.it

Uscito di scena con il commovente addio in settembre al tennis giocato alla Rod Laver Cup di Londra, Roger Federer ha da allora adottato un profilo basso. Ad esempio non si è fatto vedere al torneo indoor di Basilea, la sua città d'origine, dove tra l'altro prese avvio la sua mirabolante carriera. Come pure ha disertato le ATP Finals di Torino. Il campione elvetico si sta godendo la famiglia, la moglie Mirka ed i 4 figli, mentre sta per avverarsi il suo sogno di una residenza da mille e una notte a Rapperswil-Jona, località turistica situata sul lago di Zurigo.

La mega villa, che è in fase di costruzione su di un terreno di 18 mila metri quadri, una superficie equivalente a 28 campi da tennis, disporrà pure di una rimessa per imbarcazioni. Per arrivare a far partire il cantiere Federer ha dovuto battagliare con gli ecologisti, che contestavano la realizzazione della lussuosa dimora, temendo mettesse a repentaglio la fauna e la flora lacustri. Finalmente il permesso di costruzione del comune di Rapperswil-Jona è arrivato. Grazie a un escamotage.

Se Federer vorrà la rimessa per le barche dovrà realizzare a proprie spese un sentiero pedonale aperto a tutti, tra quest'ultima e la villa. Il che significa addio alla privacy, tanto cara al campione svizzero, visto che chiunque, fotoreporter compresi, potrà curiosare nella sua quotidianità e in quella della sua famiglia. Sembrerebbe, insomma, che gli amministratori di quella località di 26 mila abitanti stiano facendo di tutto per scoraggiare l'arrivo di un contribuente che, lo scorso anno, senza mai prendere in mano la racchetta, ha guadagnato, stando a Forbes, la bellezza di 90 milioni di dollari. Grazie ai proventi di sponsor del calibro di Rolex, Mercedes e Credit Suisse.

Un contribuente accreditato, stando al mensile economico Bilanz, di una fortuna di mezzo miliardo di franchi, che in euro fanno la stessa cifra. Non ci sono, per il momento, reazioni di Roger Federer alla condizione postagli dal comune di Rapperswil-Jona. Nè gli mancano dimore alternative in Svizzera e all'estero. Nei Grigioni è proprietario di un lussuoso chalet a Lenzerheide-Valbella, a Wollerau, sempre sul lago di Zurigo, di uno stabile di tre piani, dotato di una grande scala in pietra e costato, a quanto pare, 7,8 milioni di franchi. Infine, sborsando 23,5 milioni di dollari, ha acquistato un grande appartamento nella Reve Tower di Dubai, un grattacielo di 52 piani che è diventato il rifugio di molti "rich and famous" del pianeta.

Insomma, a quello che viene considerato il più grande tennista di tutti i tempi non mancherà mai un tetto sulla testa. Certo è che resterà il cruccio di quel sentiero lungo il lago che gli toccherà realizzare a Rapperswil-Jona.

