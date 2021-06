IL POMERIGGIO È TROPPO AZZURRO – RONCONE E LO SPIRITO DI SQUADRA DELL’ITALIA, CHE ALLE 18 SCENDE IN CAMPO CONTRO IL GALLES: “MANCINI È STATO DAVVERO MOLTO FURBO A CREARSI UNO STAFF DI ASSOLUTO VALORE” – “NON C' È SOLO ORIALI. CI SONO ANCHE AMICI SOLIDI, E UNA SPECIE DI FRATELLO. SU GIANLUCA VIALLI MOLTO È GIÀ STATO SCRITTO. IL SUO INCARICO DI CAPO DELEGAZIONE SPIEGA QUALCOSA, NON TUTTO. MA È CHIARO CHE CON VIALLI LÌ, A BORDO CAMPO, CON IL SUO SGUARDO PIENO E PROFONDO, QUALSIASI AZZURRO DEVE PENSARCI BENE PRIMA DI DIRE NO, NON MI PIACE, COSÌ NON CE LA FACCIO…”