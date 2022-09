12 set 2022 12:12

ROBA DA PAZZI (E DA POZ)! CAPOLAVORO DELL’ITALBASKET AGLI EUROPEI: BATTE LA SERBIA DI SERBIA DI JOKIC A BERLINO PER 94-86 – GLI AZZURRI, TRASCINATI DA SPISSU, MELLI, FONTECCHIO E POLONARA, VOLANO AI QUARTI DI FINALE DOVE AFFRONTERANNO LA FRANCIA – POZZECCO SHOW: ESPULSO PER PROTESTE, ESCE IN LACRIME. A FINE PARTITA L’ESULTANZA SCATENATA IN GINOCCHIO A BORDO CAMPO E POI FINISCE IN BRACCIO AD ANTETOKOUNMPO: “I LOVE YOU GIANNIS!” - VIDEO