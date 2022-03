DA ROBERTO BAGGIO E TOTTI A…JOAO PEDRO: IL DESTINO DELLA MAGLIA NUMERO 10, CHE STASERA VERRA’ INDOSSATA DALL’ATTACCANTE DEL CAGLIARI, RACCONTA LA SCOMPARSA DEL FANTASISTA NEL CALCIO ITALIANO DEGLI ULTIMI ANNI – BIASIN: “QUESTA SERA JOAO PEDRO VESTIRÀ LA MAGLIA N.10, DA SEMPRE LA PIÙ IMPORTANTE. DIECI, PIÙ DEI MINUTI IN AZZURRO. QUESTA COSA AVVALORA LA TESI: L’ELIMINAZIONE È STATA UN DISASTRO, IL POST-ELIMINAZIONE, PURE…”

Questa sera #JoaoPedro vestirà la maglia n.10, da sempre la più importante. Dieci, più dei minuti in azzurro. È un dettaglio e non è certo colpa del giocatore, ma anche questa cosa avvalora la tesi: l’eliminazione è stata un disastro, il post-eliminazione, pure.#TurchiaItalia — Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 29, 2022

Da corrieredellosport.it

roberto baggio

Si prepara a disputare la finalina dei playoff mondiali l'Italia di Mancini che sarà di scena a Korya per affrontare la Turchia. La Federcalcio ha reso noti i numeri di maglia per la gara e a colpire è sicuramente la 10 che passa dalle spalle di Lorenzo Insigne a quelle di Joao Pedro, alla sua seconda presenza in azzurro, mentre la 9 di Ciro Immobile la prende Andrea Belotti. Tra le altre, Lorenzo Pellegrini prende la 7 e per Sandro Tonali c'è la 8. 14 per il centravanti annunciato di serata, Gianluca Scamacca.

totti baggio del piero joao pedro baggio del piero totti