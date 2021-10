12 ott 2021 15:45

TRA ROBERTO MANCINI E GLI ITALIANI È FINITA LA LUNA DI MIELE? IL CORSPORT RACCONTA L’AMAREZZA DEL CT PER LE CRITICHE ALLA NAZIONALE - IL "MANCIO" PENSAVA DI GODERE DI UN CREDITO PIÙ AMPIO DOPO IL TRIONFO AGLI EUROPEI, INVECE LE CRITICHE SONO RIPARTITE SUBITO (MA IL CALCIO E' UN ETERNO PRESENTE) - GLI ATTACCHI A IMMOBILE HANNO PROVOCATO LA REAZIONE DEL GRUPPO (MA NON QUELLE DI IMMOBILE, CHE NON SEGNA MAI IN NAZIONALE) – E SUL CASO "PANDORA PAPERS", MANCINI...