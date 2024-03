21 mar 2024 13:45

ROBINHO, MO SO' CAZZI! - L'EX CALCIATORE BRASILIANO SCONTERÀ IN BRASILE LA CONDANNA A 9 ANNI DI CARCERE PER STUPRO COMMINATA DAL TRIBUNALE DI MILANO - IL SUPREMO TRIBUNALE DI GIUSTIZIA DEL BRASILE SI SONO ESPRESSI A FAVORE DELL'OMOLOGAZIONE DELLA SENTENZA ITALIANA - ROBINHO E' ACCUSATO DI AVER VIOLENTATO UNA 23ENNE ALBANESE IN UNA DISCOTECA DI MILANO NEL 2013…