Roma è pronta a ospitare la settima edizione del più grande evento europeo dedicato all’innovazione, la Maker Faire 2019.

Dal 18 al 20 ottobre 2019, la capitale si trasformerà in una grande vetrina dove verrano presentate le ultime novità del mondo tecnologico e scientifico che hanno a che fare con l’Intelligenza artificiale, l’Internet delle cose (IoT), la creatività, la robotica, l’aerospazio e molti altri settori.

Durante la presentazione dell’edizione 2019 della Maker Faire, tenutasi presso la Camera di Commercio di Roma, che con l’Azienda speciale Innova Camera è tra i promotori della kermesse, sono state svelate alcune delle nuove tecnologie che verranno presentate nel corso dell’evento.

Tra i protagonisti della Maker Faire 2019 ci saranno dei sistemi di ultima generazione con Intelligenza artificiale in grado di ‘guidare’ i robot facendoli sfidare nel torneo di calcio RoboCup o di ‘accompagnarli’ nell’esecuzione di brani al pianoforte.

Durante la kermesse verranno presentati 600 nuovi progetti

All’evento di presentazione hanno partecipato anche Alessandra Todde, sottosegretaria al Ministero dello sviluppo economico (Mise) e Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio.

Presso la Fiera di Roma, negli oltre 100.000 metri quadrati dedicati alla grande kermesse, aziende e start-up provenienti da oltre 40 Paesi presenteranno 600 innovativi progetti. La nuova edizione vedrà per la prima volta la partecipazione dell’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM).

“L’istituto si propone di dare corpo all'AI e fare incontrare chi fa ricerca in robotica e AI con chi deve svilupparne le applicazioni", spiega Antonio Bicchi, presidente I-RIM.

Sarà un’edizione sostenibile

La Maker Faire 2019 sarà un’edizione sostenibile: sarà carbon free, non vedrà l’utilizzo della plastica e impiegherà il 100% dell'energia elettrica consumata rinnovabile.

“Le emissioni di gas serra generate saranno compensate con la piantumazione del bosco Maker Faire", hanno spiegato gli organizzatori della kermesse.

"Maker Faire Rome è un luogo dove la tecnologia è alla portata di tutti, una piattaforma dove l'innovazione dall'alto incontra l'innovazione dal basso”, ha dichiarato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.

SPORT E HI-TECH

Un campo di calcio 2vs2, una pista da sprint con blocchi e telemetria e un “sacco smart” per la boxe in grado di valutare ogni colpo. Tra le grandi novità di Maker Faire 2019, che si terrà da venerdì 18 a domenica 20 alla Nuova Fiera di Roma, l’inaugurazione del padiglione dedicato allo sviluppo tecnologico dell’attività sportiva in campo agonistico e amatoriale. Oltre a vedere si potrà anche giocare utilizzando le tecnologie esposte: visori per eseguire un allenamento completo, app per monitorare gli allenamenti e per chi ama muoversi in bicicletta ci sarà una sorpresa per metterla al sicuro da ladri e da “utilizzatori sbadati”...

#SoccerDataChallenge

SerieA, Premier, Liga, Ligue1, Bundesliga: 3 milioni di tocchi di palla registrati. Pronti ad analizzarli?

Tracking 4 Fun

Ha sviluppato una tecnologia di localizzazione innovativa basata sulla Banda Ultralarga. Un brevetto in collaborazione con l’Università di Firenze che permette un tracciamento completo, preciso e puntuale, sia all’esterno che in ambienti chiusi. T4F realizza sia la parte software che hardware, per garantire la massima affidabilità di un prodotto Made in Italy.

Runcard

L’innovativo progetto di FIDAL per riunire tutte le persone che corrono e condividono il movimento come passione e vero e proprio stile di vita. Siamo noi stessi sportivi praticanti e teniamo fede all’idea iniziale: darti il miglior supporto possibile per farti conseguire il risultato che ti sei prefisso. In questa ottica abbiamo riunito i migliori talenti provenienti da tutto il mondo della corsa, e non ci riferiamo solo agli esperti che lavorano nella nostra Federazione ma anche a prestigiosi e qualificati contatti esterni.

L’abbinamento di teoria e prassi, conoscenze scientifiche e pratica sportiva è il nostro fiore all’occhiello. Tutti gli esperti Runcard sono essi stessi sportivi convinti e sanno che un costante esercizio fisico, abbinato ad un corretto regime alimentare, sono la base per il miglioramento del proprio stile di vita.

ApLab

Nello sport di alto livello, dove la differenza tra vittoria e sconfitta talvolta si misura in centesimi di secondo, la tecnologia è un supporto indispensabile. Da oltre 10 anni APLab collabora con atleti ed allenatori per sviluppare strumenti di allenamento, misura e valutazione funzionale. APLab è inoltre partner tecnologico di dipartimenti universitari e centri specializzati in scienza dello sport, cui fornisce gli strumenti ed i servizi per condurre le proprie ricerche.

MyLab Nutrition

Utilizza il laboratorio interattivo per creare o farti consigliare la ricetta del tuo integratore personalizzato.

Keiron

Grazie al sistema di gamification, Keiron permette di interagire con oggetti virtuali, compiendo movimenti corretti e divertendo l’utente. Tutto questo all'interno di uno spazio delineato, senza nessun tipo di modifica strutturale alla tua palestra.

Con Keiron basta un visore per eseguire un allenamento completo, senza la necessità di un'assistenza continua.

Punchlab e FPI

Insieme con i tecnici della Boxe Competition che coinvolgeranno il pubblico con sedute di allenamento di tecnica-tattica e l’eventuale contest “NOISIAMOBOXE”, una gara a premi divertente e coinvolgente che permetterà a tutti i partecipanti di cimentarsi nel circuito a tempo e vincere i gadget offerti dalla FPI. In questa occasione si presenterà anche le novità di Punchlab una app che trasforma il tuo sacco da boxe e il tuo modo di allenarti grazie alle potenzialità del tuo smartphone.

Biciclope

Proteggi la tua bicicletta da ladri e da “utilizzatori sbadati”. Un transponder economico, che non necessità ricarica e di facile installazione renderà la tua bicicletta a prova di furto e consentirà di dialogare con tutte le altre bike per costruire un ambiente più sicuro per i ciclisti urbani.

