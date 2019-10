ROMA E' TUTTA UNA BUCA. TANTO VALE DARSI AL GOLF - L'OPEN D'ITALIA ALL’OLGIATA PARLA AUSTRIACO, VITTORIA DI WIESBERGER – CHICCO MOLINARI ELIMINATO: “NON HA FUNZIONATO NIENTE E ORA DOVRÒ LAVORARE A TESTA BASSA" – DUE ITALIANI TRA I PRIMI DIECI: 7° LAPORTA, DECIMO PAVAN – MALAGO’ RICORDA LA RYDER CUP 2022 A ROMA - AVVISTATO SUI CAMPI ANCHE L’EX CAMPIONE DI DISCESA LIBERA DI SCI 'MUCH' MAIR- VIDEO

https://video.virgilio.it/guarda-video/much-mair-volontario-deccezione-allopen-ditalia_bc6094477620001

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

da repubblica.it

carlo mornati bernd wiesberger e franco chimenti foto mezzelani gmt033

L'austriaco Bernd Wiesberger ha vinto con 268 (66 70 67 65, -16) colpi il 76° Open d'Italia, quinto evento delle Rolex Series dell'European Tour, disputato sul percorso dell'Olgiata Golf Club (par 71) a Roma. Due italiani tra i primi dieci: settimo Francesco Laporta con 275 (-9), decimo Andrea Pavan con 276 (-8).

Wiesberger, 34enne viennese e primo austriaco a imporsi nell'Open italiano, ha superato l'inglese Matthew Fitzpatrick (269, -15) e lo statunitense Kurt Kitayama (272, -12). Con il secondo successo in un torneo delle Rolex Series e il settimo sul circuito Wiesberger è salito al vertice della Race To Dubai (ordine di merito del tour) e ha ricevuto un assegno di 1.166.660 dollari su un montepremi di 7.000.000 di dollari che l'Open, nell'ambito del Progetto Ryder Cup 2022, manterrà fino al 2027.

carlo mornati bernd wiesberger e franco chimenti foto mezzelani gmt032

MALAGO’

Da ansa.it

"L'Open d'Italia è una tappa molto importante in vista della Ryder Cup 2022, dopo eccellenti tornei al Nord era importante preparare il terreno per promuovere questo meraviglioso sport nella città di Roma verso la sfida Europa-Usa". Queste le dichiarazioni all'ANSA di Giovanni Malagò, presidente del Coni, oggi all'Olgiata Golf Club per assistere da vicino al quarto ed ultimo round del 76 Open d'Italia. "Sono contento di essere qui - ha sottolineato Malagò - per vedere da vicino questo grande successo. Un grazie agli oltre 350 volontari e a tutta la macchina organizzativa. Complimenti alla Federgolf, sono felicissimo per i risultati eccelsi di Andrea Pavan e Francesco Laporta, oltre che degli altri italiani, a prescindere da quello che è successo a Francesco Molinari che è un qualcosa di fin troppo umano".

bernd wiesberger foto mezzelani gmt027 carlo mornati bernd wiesberger e franco chimenti foto mezzelani gmt031

76 open d italia foto di ferdinando mezzelani gmt 01 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 17 76 open d italia foto di ferdinando mezzelani gmt 04 76 open d italia foto di ferdinando mezzelani gmt 05 76 open d italia foto di ferdinando mezzelani gmt 06 vittorio pisani foto di ferdinando mezzelani gmt 82 76 open d italia foto di ferdinando mezzelani gmt 09 andrea pirlo foto di ferdinando mezzelani gmt 34 simone pepe foto di ferdinando mezzelani gmt 42 bernardo mattarella foto di ferdinando mezzelani gmt 77 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 20

francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 23 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 21 much mair foto mezzelani gmt028

francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 27 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 28 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 29 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 24 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 19 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 18

francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 30 76 open d'italia foto mezzelani gmt007 justine rose foto di ferdinando mezzelani gmt 49 76 open d'italia foto mezzelani gmt013 76 open d'italia foto mezzelani gmt010 76 open d'italia foto mezzelani gmt016 andrea pavan foto mezzelani gmt017 edoardo molinari foto mezzelani gmt019 francesco laporta e franco chimenti foto mezzelani gmt030 sara pagni foto di ferdinando mezzelani gmt 44 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 31 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 26 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 25 francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 16 simone pepe foto di ferdinando mezzelani gmt 41 76 open d italia foto di ferdinando mezzelani gmt 02

francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 22