ROMA ALL'ESAME EMPOLI, C'È ABRAHAM E MOURINHO RITROVA ZANIOLO – I GIALLOROSSI ANCORA NON ESCONO DALL'EMERGENZA INFORTUNI: OUT I TERZINI KARSDORP E ZALEWSKI, CON WIJNALDUM, KUMBULLA ED EL SHAARAWY - A CENTROCAMPO CAMARA POTREBBE PRENDERE IL POSTO DI CRISTANTE PER GIOCARE AL FIANCO DI MATIC…

Da ansa.it

La spunta Nicolò Zaniolo.

Dopo l'infortunio con la Cremonese il giocatore della Roma lo aveva detto: "Per i gufi che speravano in qualcosa di grosso...ci vediamo tra tre settimane".

nicolo zaniolo

Ed è stato di parola, recuperando in tempi record dalla lussazione alla spalla sinistra. Ha battuto anche i medici giallorossi che avevano stimato qualche altro giorno in più in via precauzionale, ma da quando martedì ha tolto il tutore non ha mai smesso di lavorare strappando la convocazione per Empoli.

INFORTUNIO ZANIOLO

Con Zaniolo c'è anche Abraham, mentre Mourinho non potrà contare ancora su Karsdorp e Zalewski che si aggiungono a una lista di infortunati che comprende già Darboe, Wijnaldum, Kumbulla ed El Shaarawy. Insomma, dall'emergenza infortuni la Roma ancora non esce e per farlo dovrà aspettare la ripresa dopo la sosta per le nazionali, ma nel frattempo il tecnico portoghese può almeno sorridere recuperando proprio i giocatori che nell'ultima trasferta a Empoli giocarono insieme segnando entrambi, Zaniolo e Abraham. E dopo due sconfitte con l'Udinese e il Ludogorets, questo è l'ultimo dubbio da sciogliere dello Special One, perché se l'inglese partirà da titolare, la stessa certezza non c'è intorno all'azzurro.

nicolo zaniolo gol foto mezzelani gmt040

I favoriti per giocare dietro l'ex Chelsea sono ancora Dybala e Pellegrini, mentre a centrocampo Camara potrebbe prendere il posto di Cristante per giocare al fianco di Matic. Fasce, difesa e portiere sono invece obbligati con la coppia Celik-Spinazzola sugli esterni, il terzetto Mancini-Smalling-Ibanez dietro e Rui Patricio tra i pali. Il portoghese si riserva ancora una notta prima di decidere su Zaniolo: qualora giocasse a farne le spese sarebbe Camara con Pellegrini arretrato al fianco di Matic e il 22 giallorosso vicino a Dybala sulla trequarti.

super zaniolo foto mezzelani gmt016