LA ROMA BATTE IL GENOA DI MISURA E TORNA QUARTA. FONSECA RITROVERA' IN EUROPA LEAGUE LO SHAKHTAR: "IL TRAVESTIMENTO DA ZORRO? E’ STATO UN EPISODIO UNICO, NON FARÒ LO STESSO IN FUTURO” (MENO MALE…) – IL TECNICO PORTOGHESE PARLA POI DELLE NUOVE POSIZIONI DI CRISTANTE E PELLEGRINI, DI DZEKO E MAYORAL...

Da corrieredellosport.it

FONSECA

La Roma batte di misura il Genoa e, aspettando il match di domani sera tra Atalanta e Inter, ritrova il quarto posto in classifica. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto i liguri per 1 a 0 grazie alla rete nel primo tempo di Gianluca Mancini. Al termine del match il tecnico portoghese è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Abbiamo affrontato una buona squadra.

Mi aspettavo un Genoa che pressava alto, invece si sono chiusi. Abbiamo fatto una circolazione palla lenta e senza profondità. Ma abbiamo vinto bene", ha dichiarato a Dazn.

Cristante difensore a sinistra?

ROMA GENOA MANCINI

"Bryan è un giocatore molto intelligente. L'ho messo lì per dare più qualità all'uscita. Lui e Mancini avevano più spazio per giocare e con la loro qualità di costruzione abbiamo vinto".

La squadra sta bene fisicamente?

"Sì, la squadra sta bene. Abbiamo qualche giocatore stanco come Mancini, Cristante e Pellegrini ma la squadra sta bene".

Pellegrini ha giocato quasi da trequartista.

"Lorenzo è un giocatore molto intelligente, oggi ha giocato nella posizione di Veretout. È importante trovare gli spazi nella seconda linea e lui ha fatto bene: ha corso tanto e lavorato tanto per la squadra. È una soluzione per sostiture Veretout ma abbiamo anche Villar e MKhitaryan".

fonseca

Non avete mai preso gol in contropiede: è grazie ai difensori che fanno bene le coperture preventive?

"Penso che nel primo tempo non abbiamo pressato come volevo, la squadra è stata poco aggressiva. La marcatura preventiva è stata quasi sempre buona, non abbiamo lasciato il Genoa uscire veloce per il contropiede. Diawara è stato importante e lo è in questo momento, abbiamo molto equilibrio con lui in campo in supporto ai difensori centrali".

Visto che ritrova lo Shakhtar mi è venuto in mente il suo travestimento…

"E’ stato un episodio unico, non farò lo stesso in futuro (ride, ndc)"

Borja Mayoral? Dzeko?

“Sarà difficile recuperare Dzeko per lo Shakhtar Donetsk, vediamo nei prossimi giorni. Su Borja dico che ha lavorato molto, non è stata una partita facile per lui senza spazio. Non si ferma perché lavora molto per la squadra, cerca la profondità, è un lavoro che talvolta non si vede. Ha avuto delle situazione dove poteva fare meglio, ma lavora molto per la squadra”.

Queste le parole di Fonseca a Sky

ROMA GENOA MANCINI

Partita non brillantissima, ma in certi momenti bisogna vincere le partite.

"Sono d’accordo, non abbiamo fatto una grande gara. Il Genoa non ha avuto opportunità, ma noi abbiamo creato poco. Non abbiamo giocato come normalmente facciamo. Siamo stati lenti, il Genoa si è abbassato ma possiamo fare meglio".

Mayoral ha abbassato il suo indice di pericolosità nelle sue prestazione. Quanto manca Dzeko e quando tornerà?

paulo fonseca foto mezzelani gmt028

"Dzeko ha iniziato a lavorare in campo in questi giorni, penso che nei prossimi tornerà a lavorare con la squadra. Vediamo. E’ stata una partita difficile per Mayoral, il Genoa si è abbassato e queste sono le partite più difficili per un attaccante. Ha lavorato molto, ha creato spazi e non si è mai fermato. E’ stata una partita difficile e ha lavorato molto per la squadra".

Ha abbracciato Cristante? Quando manca uno in qualsiasi ruolo lui li fa bene tutti… Pedro può fare l’attaccante?

"Non è facile per Pedro giocare in quella posizione, può farlo Mkhitaryan. Cristante mi piace, è sempre pronto a sacrificarsi per la squadra. Oggi ha giocato in una posizione diversa e ha fatto bene. Mi piace quando i giocatori sono pronti a fare tutto per la squadra e Bryan è sempre pronto a fare tutto".

Qual è l’ambizione della Roma?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita. Con lo Shakhtar sarà difficile, dobbiamo lottare, migliorare con le squadre grandi. Vogliamo arrivare tra le prime quattro, per questo non possiamo sbagliare e continuare a vincere".

Com’è il dialogo con Dzeko?

"Molto buono".

paulo fonseca foto mezzelani gmt025

Queste le parole di Fonseca a Roma Tv. Il match?

"La vittoria è importante, contro una squadra che ha fatto sempre bene con le grandi. La prestazione in alcuni momenti non mi è piaciuta, possiamo fare meglio".

Si poteva chiudere prima il match?

"Abbiamo difeso bene, il Genoa non ha creato alcuna occasione. In fase di possesso potevamo fare meglio, abbiamo avuto una circolazione palla lenta, cercando poco la profondità. Abbiamo fatto una prestazione senza permettere al Genoa di segnare e abbiamo vinto bene".

La posizione di Cristante?

"Smalling è più veloce, sappiamo che il Genoa cerca la profondità. Poi in fase di possesso Cristante e Mancini avevano spazio per giocare e Bryan dava qualità all'inizio dell'azione. La scelta è stata fatta in base a questi due fattori".

Troppa stanchezza?

"Abbiamo giocatori stanchi, come Mkhitaryan che è sempre stato importante. Abbiamo cambiato un po', quindi la stanchezza c'entra. Ma potevamo fare meglio in uscita e negli ultimi metri".

paulo fonseca foto mezzelani gmt026

Gli infortunati?

"Dzeko sta lavorando in campo, vediamo per lo Shakhtar. Ibanez può tornare presto e Veretout ha bisogno di tempo".

Queste le parole di Fonseca in conferenza stampa.

Se la aspettava questa partita un po’ ostica, per la stanchezza e per il Genoa?

"Sì, abbiamo visto il Genoa, era difficile. Ho detto ai giocatori che sarebbe stato così, soprattutto a livello offensivo. Abbiamo vinto bene, senza creare tante occasioni ma anche il Genoa non ha creato niente. Abbiamo vinto, era molto importante oggi".

Che risposte le hanno dato i giocatori schierati oggi? Anche Smalling ha fatto bene

"Ha fatto una grande partita, qualcuno può fare meglio, ma chi ha giocato lo ha fatto bene".

Ha inciso la vicinanza dello Shakhtar?

"Non credo che i giocatori abbiano pensato allo Shakhtar. E’ stata una partita chiusa, difficile, il Genoa si difende bene, è aggressivo, è esperto, potevamo essere più veloci nell’uscita nel primo tempo ma abbiamo vinto bene".

paulo fonseca foto mezzelani gmt025

Ora siete di nuovo quarti in attesa di Inter-Atalanta: è in queste partite che non bisogna fallire?

"E’ importante pensare partita dopo partita, sono sempre tre punti. Dobbiamo migliorare con le grandi squadre, ma sono sempre tre punti e quelli sono importanti. Dobbiamo essere ambiziosi, ci sono sette squadre che vogliono la stessa cosa ma noi dobbiamo stare in questa lotta fino alla fine".