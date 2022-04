ROMA-BODO: CAOS ANNUNCIATO – CIRCOLA IN RETE UN INVITO DA PARTE DEGLI ULTRA’ GIALLOROSSI AD ANDARE SOTTO L’ALBERGO ROMANO DEI NORVEGESI PER NON FARLI DORMIRE NELLE PROSSIME DUE NOTTI - DOPO LA RISSA TRA LE PANCHINE E LE POLEMICHE PER IL FATTO CHE I NORVEGESI SI ALLENINO SUL CAMPO DELLA LAZIO, LA PARTITA DI RITORNO SI ANNUNCIA BOLLENTE. AVVISO AGLI SVALVOLATI CHE PENSANO DI ANDARE A FARE CASINO SOTTO L’HOTEL DEL BODO: DOPO I FATTI DELL’ANDATA L’UEFA HA MESSO NEL MIRINO QUESTA PARTITA E IN CASO DI ALTRI “INCIDENTI”, E’ PRONTA A USARE IL PUGNO DI FERRO…

Mancano due giorni a Roma-Bodo/Glimt. Mai nessuno si sarebbe aspettato che una partita del genere potesse essere così difficile per una squadra come la Roma. Eppure i norvegesi si sono rivelati come un'autentica bestia nera per i giallorossi tanto da mettere a segno alle spalle di Rui Patricio ben 10 reti complessive nelle tre gare giocate tra fase a gironi e l'andata dei quarti di finale di Conference League.

Per il match di ritorno si prevede un Olimpiaco sold out con ben 60mila spettatori pronti a sostenere i capitolini alla conquista della semifinale dopo il ko 2-1 in Norvegia. Il Bodo freme e non ha perso tempo. Troppo importante questo appuntamento per la storia di questo piccolo club.

E allora lunedì i ragazzi di Knutsen, squalificato per l'occasione dopo il caos negli spogliatoi nel match d'andata e l'aggressione al preparatore dei portieri della Roma (anche lui squalificato ndr), hanno deciso di recarsi a Roma già nella giornata di ieri. Una scelta singolare ma che nasconde una motivazione ben precisa.

Il Bodo gioca su un campo in erba sintetica e per questo l'allenatore ha voluto qualche giorno in più per preparare al meglio la partita su un campo in erba naturale. Una decisione che inizialmente ha spiazzato anche la Roma che per i norvegesi aveva messo a disposizione il centro sportivo dell'Urbetevere calcio dotato di campi in erba sintetica di ultima generazione. E così, a sorpresa, il Bodo/Glimt trova un alleato che nessuno si aspettava di trovare: la Lazio.

I biancocelesti, sconfitti nell'ultimo derby 0-3, si alleneranno con il Bodo al centro sportivo di Formello. Ospitati proprio per via della difficoltà dei norvegesi di trovare una struttura che potesse permettere alla squadra di testare al meglio un terreno di gioco in erba naturale. Ovviamente la decisione ha destato scalpore anche per via del rifiuto del centro sportivo dell'Urbetevere che sarebbe stato definito troppo esposto e poco blindato.

Ovviamente questa decisione, specie dopo quanto accaduto nel match d'andata, viene vista come una provocazione. In realtà non è la prima volta che un'avversaria della Roma si allena a Formello nella casa della Lazio. Era già successo contro il Liverpool nel 2018 e con il Manchester City nel 2014. Il Bodo sarà comunque all'Olimpico poi nella giornata di domani per sostenere la consueta rifinitura per testare il terreno di gioco sul quale domani si giocherà un match che sa già di appuntamento con la storia.

