LA ROMA CADE CONTRO IL VERONA: MOURINHO SI INCAZZA COME UNA IENA PER L'ATTEGGIAMENTO TROPPO MOLLE DEI GIOCATORI NELLA RIPRESA. LA FURIA DEL PORTOGHESE IN PANCHINA NON VEDENDO IL RECUPERO DI ALCUNI GIOCATORI PER COPRIRE LA DIFESA E I CAMBI IPEROFFENSIVI - AL TERMINE DELLA GARA: "NON ABBIAMO GIOCATO BENE, NULLA DA DIRE SULL'ATTEGGIAMENTO" – GLI EUROGOL DI PELLEGRINI (DI TACCO) E DI FARAONI – CATALDI SALVA SARRI: LAZIO-CAGLIARI FINISCE 2-2 - VIDEO

Da gazzetta.it

mourinho

Effetto Tudor a Verona. Il nuovo allenatore ha dato subito nuova carica alla squadra, riuscendo a battere 3-2 la Roma arrivata al Bentegodi a punteggio pieno. I giallorossi sbloccano la gara con una magia di capitan Pellegrini al 36' che sull'assist di Karsdorp di tacco devia in rete. L'Hellas non molla e rientra in campo dagli spogliatoi a mille: al 49' Barak trova il pari, al 54' arriva il vantaggio dei gialloblù con Caprari. Un'autorete di Ilic su cross di Pellegrini riporta l'equilibrio al 58', ma il Verona non molla e al 64' arriva il 3-2 con un eurogol di Faraoni. Nel finale Mou tenta un approccio iperoffensivo ma non basta, prima sconfitta per lui, primi punti per il Verona.

MOURINHO

Da www.corrieredellosport.it

verona roma

La Roma soffre contro il Verona, Mourinho furioso per l'atteggiamento dei giocatori. Nel secondo tempo la squadra di Tudor ha trovato i gol per ribaltare il risultato, e lo Special One non ha preso bene il capovolgimento del risultato vedendo i giocatori troppo molli nella ripresa. E lo ha mostrato platealmente in un'occasione della squadra di casa che stava giocando un pallone sulla trequarti giallorossa: non vedendo il recupero di alcuni giocatori per coprire la difesa, Mourinho si è infuriato platealmente uscendo dalla panchina e calciando una bottiglietta d'acqua.

Il tecnico ha ripreso la squadra per un atteggiamento troppo molle, e lo ha dimostrato anche con i cambi apportato nell'ultima mezz'ora: fuori Zaniolo, Shomurodov e Veretout, dentro Mkhitaryan, Carles Perez ed El Shaarawy. Dentro tre attaccanti per dare una scossa alla squadra e cercare di fare risultato al Bentegodi.

verona roma