ROMA CAPUT PADEL – DA GALAN A BELASTEGUIN, AL FORO ITALICO ARRIVANO I CAMPIONISSIMI PER IL PREMIER PADEL (SOSTENUTO DALLA QATAR SPORTS INVESTMENTS DI NASSER AL KHELAIFI, PRESIDENTE DEL PSG) – IN TRIBUNA OGGI C’ERA ANCHE DE ROSSI – LA POSSIBILE SCISSIONE DALLA FEDERTENNIS, IL SOGNO OLIMPICO, LE PAROLE DI GUALTIERI SUL PADEL E IL VIDEO DELL’IMMANCABILE CINGHIALE CHE FA INVASIONE SU UN CAMPO DELLA CAPITALE – VIDEO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Francesco Pietrella per gazzetta.it

italy major premier padel foto ferdinando mezzelani

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, dà subito il titolo: "Il Major di Roma sarà il Wimbledon del padel". Questione di location, storia. Dal 21 al 29 maggio il Foro Italico ospita la seconda delle quattro tappe del Premier Padel, sostenuto dalla Professional Players Association e dalla Qatar Sports Investments di Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg e dell'ECA.

Binaghi ha preso la parola per primo: "Un giorno storico per la Capitale, che poi è la culla di questo sport. Ha ‘allevato’ il padel dietro le quinte e poi l’ha messo sotto i riflettori di tutta Italia. Questa bellissima disciplina, ora, è un nostro fenomeno e sportivo. Migliaia di appassionati vedranno dal vivo i propri idoli. Per noi è un grande orgoglio".

italia major premier padel foto mezzelani gmt sport118

La vendita dei biglietti sta andando forte: "Andiamo verso il tutto esaurito nel weekend. Si giocherà alla Grand Stand Arena, circa 6500 posti a sedere, poi saranno allestiti altri 5 campi. Ci aspettano grandi giornate". Binaghi si lascia scappare anche una notizia, ovvero la possibile ‘scissione’ di una Federazione dedicata al Padel, al momento dentro la FederTennis. "Serve un segnale forte a questo sport. Entro l'anno dovremmo convocare un'assemblea per cambiare il marchio e il nome della Federtennis. In tempo non troppo lontano padel e tennis si equivarranno come movimento. Sarebbe giusto, vediamo".

italia major premier padel 13 foto mezzelani gmt sport118

Ha preso la parola anche il Sindaco Roberto Gualtieri. "Roma sarà la Capitale del Padel. I romani sono innamorati di questo sport, lo dimostrano ogni giorno. Ospitare questo evento sarà un grande passo per la città. Ci sarà un’attenzione internazionale enorme, unita ad altri eventi come i mondiali di Beach Volley, il trofeo 'Sette Colli' di nuoto, gli europei di nuoto e il World Skateboarding Championship. Insomma, Roma vivrà un'estate al top".

Luigi Carraro, infine, ha fatto leva sulla crescita della Federazione Internazionale Padel. "Abbiamo 65 Paesi membri, altri 20 con un processo di affiliazione. Questo sport cresce in tutto il mondo, in Italia di più, e da italiano sono fiero che questo Major arrivi a Roma". Il sogno non è lontano: "Spero che il padel diventi una disciplina olimpica".

