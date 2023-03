OGGETTI SMARRITI E VIAGGIATORI SVAMPITI – ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO I PASSEGGERI SI PERDONO DI TUTTO, PERSINO LE CENERI DEL PARENTE DEFUNTO O 8MILA EURO IN CONTANTI. OGNI GIORNO SI CONTANO 100 OGGETTI SMARRITI, CHE VENGONO SPEDITI IN UN MEGA HANGAR ORMAI STRACOLMO: CI SONO ROLEX (VERI O PRESUNTI), BAMBOLE GONFIABILI, VIBRATORI, SEGHE ELETTRICHE, TROMBE, BICI PER BAMBINI E SEDIE A ROTELLE. E PER DISFARSI DEGLI OGGETTI NON RECLAMATI CI SARÀ UN’ASTA TELEMATICA…