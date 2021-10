24 ott 2021 20:17

LA ROMA FERMA IL NAPOLI, IL MILAN RAGGIUNGE SPALLETTONE IN TESTA ALLA CLASSIFICA! ZERO A ZERO ALL'OLIMPICO DOPO UNA BATTAGLIA.





Maurizio Nicita per gazzetta.it roma napoli Finisce 0-0 tra Roma e Napoli, risultato che permette al Milan di raggiungere in testa alla classifica la squadra di Spalletti. E' stata una partita molto intensa, anche se le occasioni da gol non sono state tantissime. La più clamorosa di un primo tempo interpretato meglio dalla Roma ce l'ha Abraham al 28', ma l'attaccante, innescato da una grandissima giocata di Cristante manda a fuori a tu per tu con Reina. Nella ripresa parte meglio il Napoli, vicino al gol sulla giocata di Ruiz per Politano, ma Osimhen, disturbato da un ottimo Mancini, trova solo il palo. Il finale è davvero intenso: prima un'occasione clamorosa per Mancini, che da due passi sfiora il palo di testa, poi Mou si fa espellere per doppia ammonizione. L'ultimo brivido lo regala Osimhen, che segna di testa su cross di Fabian. Ma l'azione è viziata da un fuorigioco chilometrico. Finale con espulsione anche di Spalletti. roma napoli spalletti mourinho PELLEGRINI-SPALLETTI Da corrieredellosport.it Roma-Napoli a nervi tesi. Partita sentita da entrambe le squadre, accesa anche dal contatto Osimhen-Mancini che ha scatenato le polemiche dei giocatori giallorosso che chiedevano l'espulsione. Panchina scatenata, anche i calciatori e naturalmente Lorenzo Pellegrini che ha a lungo protestato con Massa. roma napoli E Spalletti all'intervallo, mentre scendevano negli spogliatoi, è voluto andare dal centrocampista per criticare il suo comportamento: "Ti lamenti sempre con l'arbitro, prendi il fischietto e dirigi te allora", le parole riportate da Dazn. In realtà Pellegrini, da capitano, è l'unico giocatore della Roma a potersi avvicinare all'arbitro per fare le veci della squadra e chiedere chiarimenti all'arbitro. Un Napoli-Roma acceso più che mai. SPALLETTI Da www.corrieredellosport.it roma napoli spalletti mourinho Roma-Napoli ha segnato anche il ritorno di Luciano Spalletti all'Olimpico. E i tifosi non gli hanno riservato un'accoglienza proprio calorosa. Al momento dell'annuncio delle formazioni è arrivata una bordata di fischi nei suoi confronti, poi nel secondo tempo si è scatenato tutto lo stadio. Soprattutto la Curva Sud che ha intonato cori contro il tecnico: "Spalletti pezzo di m...". E l'allenatore ha risposto con un gesto inaspettato. Ha alzato il braccio in segno di saluto, ironico, nei confronti dei tifosi. I fischi sono diventati a quel punto assordanti. roma napoli