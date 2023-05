ROMA INCEROTTATA - MOURINHO FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE INFORTUNATI A PARTIRE DAL MALCONCIO DYBALA CHE ACCUSA ANCORA FASTIDI ALLA CAVIGLIA: “SE RIUSCIRÀ A ESSERE IN PANCHINA E DARE UNA MANO ANCHE CON IL SIVIGLIA COME SUCCESSO CONTRO IL FEYENOORD SARÀ GIÀ UNA GRAN COSA" – “PELLEGRINI HA UN PICCOLO PROBLEMA E NON LO RISCHIEREMO A FIRENZE MA PUÒ RECUPERARE PER LA FINALE COME SPINAZZOLA CHE È IN DUBBIO MA PUÒ FARCELA”

Da www.corrieredellosport.it

paulo dybala jose mourinho

Prima di intervenire in conferenza stampa José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky, facendo il punto sugli infortunati dopo l'assenza in allenamento di Pellegrini, Dybala e Spinazzola: "Lorenzo ha un piccolo problema e non lo rischieremo a Firenze - ha detto lo 'Special One' - ma può recuperare per la finale come Spinazzola che è in dubbio ma può farcela. Da Dybala non mi aspetto nulla invece, se riuscirà ad essere in panchina e dare una mano anche con il Siviglia come successo contro il Feyenoord sarà già una gran cosa".

