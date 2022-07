ROMA A MOU-SO DURO - DOPO L'ARRIVO DI DYBALA, SI AVVICINA L’ARRIVO ALLA CORTE DI MOURINHO ANCHE DEL CENTROCAMPISTA OLANDESE WIJNALDUM DAL PSG – I PARIGINI INSISTONO PER SKRINIAR (UNA SUA EVENTUALE CESSIONE FAREBBE MOLTO INCAZZARE INZAGHI) – IL MILAN ASPETTA UNA RISPOSTA DAL BRUGES PER DE KETELAERE...

Giulio Cardone ed Enrico De Lellis per repubblica.it

milan skriniar

Skriniar, il Psg insiste

Nuovi contatti tra il Psg e l'Inter per il difensore Milan Skriniar. Il nazionale slovacco è sempre un obiettivo dei francesi, ma il direttore sportivo Campos non vuole spendere 70 milioni di euro per un calciatore in scadenza nel 2023. L'offerta di 60 milioni di euro, bonus inclusi, non soddisfa Beppe Marotta che è disposto a cedere il calciatore solo per la cifra indicata dalla società nerazzurra. Skriniar ha già un accordo da 8 milioni per cinque anni con il Psg e attende novità sul suo futuro, con l'Inter che proverà a resistere alle lusinghe dei francesi.

Milan-De Ketelaere, oggi la risposta del Bruges

charles de ketelaere

Il Milan, dopo aver alzato l'offerta per De Ketelaere (al Bruges 31 milioni di euro più 4 di bonus), aspetta nella giornata di oggi una risposta dalla società belga. La fiducia aumenta di ora in ora, con Paolo Maldini che intravede la linea del traguardo. L'accordo con il fantasista è già stato trovato per cinque anni a 2,3 milioni a stagione.

Roma-Wijnaldum: ci siamo

Wijnaldum

Passi in avanti importanti tra il Psg e la Roma per il centrocampista olandese Georgino Wijnaldum. Il 31enne ha già detto sì al trasferimento nella Capitale e le due società sono ai dettagli. Il club francese pagherà il 50% dell'ingaggio del calciatore - in Francia guadagna 9,5 milioni di euro netti a stagione - con la Roma che aspetta solo il via libera per organizzare le visite mediche. Mourinho può sorridere: dopo l'arrivo di Dybala, anche quello di Wijnaldum è vicino.

