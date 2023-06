A ROMA NON CI FACCIAMO PRENDERE PER IL CULO – DOPO IL KILLERAGGIO DELL’ARBITRO TAYLOR NELLA FINALE DI EUROPA LEAGUE CONTRO IL SIVIGLIA KARSDORP RIFIUTA LA MEDAGLIA – IL PRESIDENTE UEFA CEFERIN LO FULMINA E GLI IMPONE DI METTERLA AL COLLO. MA IL TERZINO OLANDESE SE LA TOGLIE IMMEDIATAMENTE DOPO…

Estratto da fanpage.it

karsdorp ceferin

(...) Anche durante la premiazione e la consegna delle medaglie da parte dei membri della Uefa, i giocatori della Roma erano chiaramente scuri in volto, rammaricati. Forse anche frustrati per quel discutibile arbitraggio. E infatti proprio nel momento in cui Aleksander Ceferin stava mettendo le medaglie d'argento al collo dei giallorossi, uno di loro ha avuto un gesto istintivo, quasi di stizza: Rick Karsdorp.

Ceferin lo fulmina con lo sguardo imponendogli di indossarla.

karsdorp ceferin

Il terzino olandese è stato tra i primi a riceverla e nel momento in cui si è trovato di fronte al presidente della Uefa, gli ha fatto segno di consegnargli la medaglia tra le mani. Ceferin però ha reagito male diventando improvvisamente serio fulminando Karsdorp con uno sguardo. Non voleva assolutamente che mostrasse quel gesto che in più occasioni è stato condannato. La medaglia va messa al collo e solo successivamente tolta se un giocatore non volesse più tenerla. È stato questo il ragionamento di Ceferin trasmesso a Karsdorp solo attraverso uno sguardo fulmineo. Il giocatore ha infatti accettato ma si è immediatamente tolto la medaglia.

karsdorp ceferin

(…)