LA ROMA NON PARTE PER SIVIGLIA. RINVIATA LA GARA DI EUROPA LEAGUE. DOPO LO STOP DEI VOLI TRA ITALIA E SPAGNA, IL CLUB GIALLOROSSO NON È RIUSCITA A TROVARE UNA SOLUZIONE PER LO SPOSTAMENTO IN ANDALUSIA DOPO ORE DI COLLOQUI CON LA UEFA E LE FEDERAZIONI DEI DUE PAESI..

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

siviglia roma

Non si giocherà domani sera Siviglia - Roma, andata degli ottavi di Europa League. Lo ha comunicato su Twitter il club giallorosso, dopo che in mattinata i contatti telefonici non avevano portato novità.

È successo durante l'allenamento di rifinitura in vista della sfida di Europa League col Siviglia. Un'entrata dura del centrocampista durante il torello fa arrabbiare il terzino ex Juve. Juan Jesus li divide, poi l'abbraccio tra i due

MATTINATA NERVOSA — Mentre la Roma alle 11 scendeva in campo per la rifinitura (anche con qualche momento di nervosismo), il governo spagnolo non autorizzava il decollo del volo charter che avrebbe dovuto portare la squadra in Spagna. A quel punto, scartando dubbie soluzioni alternative come un viaggio in Portogallo per poi andare in Siviglia in pullman, la Roma ha preso atto e aspetta dalla Uefa una comunicazione scritta sul da farsi. La partita al momento, così come probabilmente il ritorno del 19 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi.

