LA ROMA PUÒ FARE A MENO DI ZANIOLO? IL TRIONFO NEL DERBY SENZA IL TALENTINO APRE FANTASCENARI DI MERCATO – LA JUVE E’ PRONTA A METTERE SUL PIATTO QUASI 5 MILIONI DI INGAGGIO PER ZANIOLO - I FRIEDKIN, CHE HANNO PRESO TEMPO PRIMA DI METTERE NERO SU BIANCO IL RINNOVO, NON ASCOLTERANNO OFFERTE AL DI SOTTO DEI 50 MILIONI DI EURO

Andrea Di Carlo per “la Repubblica - ed. Roma”

roma atalanta abraham zaniolo

Un'assenza che ha fatto senza dubbio rumore, sovrastata e ( forse) dimenticata dalla felicità di una squadra e di una tifoseria intera, dopo un derby letteralmente dominato. Ma il silenzio social del post gara ( niente foto o stories), dopo aver partecipato alla festa in campo, ha invece insospettito e non poco. Gli 0 minuti concessi da Mourinho a Nicolò Zaniolo con la Lazio non sono passati affatto inosservati.

Come quando Ranieri tolse Totti e De Rossi all'intervallo di un derby poi vinto, lo Special One ha pensato che la sua Roma sarebbe stata più imprevedibile senza il numero 22 giallorosso in campo. Concentrata e cattiva agonisticamente, la Roma ha fatto suo il derby, riuscendo benissimo a " sopperire" all'assenza del talento giallorosso. Di certo non un'impresa titanica rinunciare ai 2 gol siglati in campionato, entrambi lontani dall'Olimpico, ma quello che fa più rumore sono le valutazioni che possono scaturire dall'esito della stracittadina.

roma atalanta abraham zaniolo

La Roma può fare a meno di Zaniolo? Il campo ha detto sì. Soprattutto alla luce delle recenti prestazioni. E in futuro? Qui inizia la partita a scacchi, con il campo a dare conforto alle strategie dei Friedkin, che hanno preso tempo prima di mettere nero su bianco il rinnovo, e l'entourage che, sempre più impaziente, attende la chiamata per discuterne, senza smettere però di guardarsi intorno.

E se esiste una squadra fortemente interessata al calciatore romanista, quella è la Juventus. Ma l'interesse dei bianconeri può trasformarsi in una vera e propria trattativa, alla luce degli ultimi avvenimenti: Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juve. La proposta di 6,5 milioni sottoposta all'argentino, dopo l'accordo trovato mesi fa sulla base di 8 + 2 di bonus, ha fatto scattare la fumata nera.

zaniolo fotografato da simone cecchetti

La Joya saluterà a fine stagione e ora Agnelli, a caccia del sostituto, vuole iniziare a preparare l'assalto a Zaniolo. Pronti quasi 5 milioni di euro per il numero 22, ma il contratto del calciatore scade nel 2024 e per farlo partire i giallorossi non ascolteranno offerte al di sotto dei 50 milioni di euro. L'attesa sul rinnovo non sottolinea alcuna debolezza contrattuale, nessuno a Trigoria farà sconti o ha già deciso che Zaniolo partirà. Ma se dovesse arrivare la cifra giusta, se ne parlerà.

gol di zaniolo annulato dal var 4

Saranno quindi mesi caldi, che potrebbero avvicinare gradualmente le parti alla definizione di un affare, in grado di soddisfare tutti: la Juventus, pronta a formare una coppia da sogno con Vlahovic, il giocatore, tifoso sin da bambino dei bianconeri, e la Roma, che si ritroverebbe in tasca un tesoretto importante per continuare a costruire una squadra all'altezza delle aspettative di Mourinho. Nulla è stato già scritto, anche perché la Juventus dovrà trovare le risorse economiche per far crollare le resistenze della Roma. Ma la pista è calda, il futuro dietro l'angolo. Tocca ora a Nicolò far parlare il campo, per avvicinarsi al rinnovo o per dire addio alla Roma.

zaniolo zaniolo