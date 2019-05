A ROMA E’ SEMPRE NADAL! LO SPAGNOLO PIU’ FORTE ANCHE DELLE PREVISIONI DI BONOLIS CHE AVEVA DETTO: “NON SO SE RAFA PASSA CON TSITSIPAS” – LE GAG DEL CONDUTTORE CON GHIONE E MANGIANTE. POI PARLA DI INTER: “TRA CONTE E MOURINHO VOTO SPALLETTI. MERITA DI RESTARE CON UNA NUOVA ROSA”. E SU ICARDI… - IL “PRINCIPE” GIUSEPPE GIANNINI SULL’ADDIO DI DE ROSSI - “LA DE-ROMANIZZAZIONE DELLA SQUADRA? SAREBBE UN PECCATO” – VIDEO

A Roma è sempre Nadal. Lo spagnolo, a caccia del suo nono trionfo al Foro, supera Tsitsipas in due set (6-3;6-4) e vola in finale. Sotto gli occhi della leggenda del tennis spagnolo Manolo Santana e dell’ex premier Giuliano Amato, Rafa si prende la rivincita nei confronti dell’Apollo greco che lo aveva battuto a Madrid per la prima volta in carriera.

Nadal si è dimostrato più forte anche della previsione di Bonolis che prima dell’inizio del match aveva detto: “Non so se lo spagnolo passa con Tsitsipas mentre Djokovic dovrebbe farcela con Schwartzman”. La giornata si era aperta con il conduttore scatenato a “Tennis&Friends”, o meglio “Tennis&Rain”, visto il tempo.

Battute e gag con Jimmy Ghione. “Ma come non ha giocato e riceve un premio?, protesta l’inviato di ‘Striscia’. “Non hai capito, stamo in Italia”, ribatte il presentatore mentre il giornalista di Sky Angelo Mangiante racconta di quando gli ha spaccato il timpano con una pallettata. “Fa niente, tanto sei un giornalista e ce senti solo da una parte”. Foto, autografi, strette di mano. “Hai visto che roba?” Neanche Federer: “E infatti gioco pure allo stesso modo…”.

Paolo Bonolis ha detto che non farà tv per sempre: “Per forza, per sempre non c’è nulla, certo, finché riesco a fare quello che mi piace, continuerò. Nel momento in cui questo non fosse più possibile, o per volontà mia o perché altri non sono più interessati, si chiude lì e amen”. Cosa ci sarà nella sua prossima vita? Spero che ci sia una pace eterna…Battute a parte, vorrei godermi la famiglia, il cinema, i libri, i viaggi e l’Inter”. Spalletti, Conte o un ritorno di Mourinho? Bonolis vota l’attuale tecnico nerazzurro: “Mi piacerebbe se Spalletti rimanesse con una nuova rosa di giocatori, se lo meriterebbe. La fine dei vincoli imposti dal Fair play finanziario dell’Uefa potrebbe permettere alla società di costruire una squadra a immagine e somiglianza del tecnico. Con Icardi? Sono problemi loro, non lo so..."

L’ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, parla dell’addio di De Rossi: “La società ha commesso un errore. Hanno gestito in modo "inesperto" la vicenda del rinnovo di Daniele, un capitano che ci ha sempre messo la faccia, un uomo che sta dando tutto in una situazione non felice per la squadra. E’ stato veramente brutto vederlo trattato così”. Il "Principe" emerito sottolinea quello che è sempre stato ‘un marchio distintivo’ del club giallorosso. “Di Bartolomei, Giannini, poi Totti e De Rossi, ora Florenzi e Pellegrini. Avere un capitano romano e romanista è sempre stato il nostro vanto. Sarebbe un peccato se Pallotta avesse in mente di de-romanizzare la squadra…”

