ROMA SCAPOCCIA – “SKY”: DOPO DE ROSSI, SI VA VERSO L'ADDIO ALLA ROMA ANCHE DI TOTTI: LUNEDÌ L'ANNUNCIO, TIFOSERIA IN SUBBUGLIO - PALLOTTA AVEVA SPIEGATO DI AVER PROPOSTO A TOTTI IL RUOLO DI DIRETTORE TECNICO MA SULLA SCELTA DEL NUOVO TECNICO FONSECA, ISPIRATA DA “RASPUTIN” BALDINI, L’EX CAPITANO NON HA TOCCATO PALLA (I SUOI NOMI ERANO MIHAJLOVIC E GATTUSO) – LA GUERRA APERTA CON BALDINI, IL DIRIGENTE CHE AVREBBE VOLUTO TOTTI LONTANO DALLA ROMA GIA’ DA TEMPO...

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da sport.sky.it

totti de rossi

Già qualche giorno fa, per l'esattezza giovedì scorso, Francesco Totti aveva comunicato, attraverso un post sul proprio profilo Twitter la volontà di chiarire la sua posizione in merito alle diverse voci e alle ipotesi che erano state fatte dai media sul ruolo da lui ricoperto e sulla sua assenza nei vertici di mercato della Roma a Londra. Lunedì ci sarà una conferenza stampa in cui, molto probabilmente, Totti darà l'addio al club. Una notizia che si aggiunge, come un fulmine a ciel sereno, al già mancato rinnovo di contratto a Daniele De Rossi (con conseguente addio) e potrebbe di nuovo scuotere tutto l'ambiente giallorosso.

francesco totti foto mezzelani gmt 13

Recentemente il presidente della Roma James Pallotta aveva parlato del futuro di Totti proprio in seguito all'assenza dell'ex capitano al vertice di Londra: "Francesco è stato assolutamente invitato alla riunione di Londra - aveva spiegato - Penso che lui sia parte integrante della nostra dirigenza sportiva. Ritenevo che fosse una riunione importante e dunque non era contemplato che Francesco non venisse invitato. Perché non ha partecipato? Sinceramente non lo so. Forse Francesco pensa di avere bisogno di un po' di tempo per pensare al suo futuro e al suo ruolo nel club, cosa che tutti rispettiamo".

totti alla conferenza di addio di de rossi

Pallotta aveva spiegato anche di aver proposto a Totti il ruolo di direttore tecnico con poteri decisionali, proposta che al momento non è stata accettata: "In tutte le decisioni sui cambiamenti che abbiamo preso in primavera, tra chi se n’è andato e chi è arrivato, Francesco ha avuto un peso che probabilmente neanche lui pensa di avere avuto - aveva proseguito Pallotta - Parlo con Guido (Fienga ndr) quotidianamente e molte volte mi ha riportato i pareri che gli aveva dato Francesco. È stato determinante nell’aiutarci a portare Claudio Ranieri a Roma. Ha anche avuto un grande impatto nella ricerca del nuovo allenatore, fornendoci molti consigli utili. L'ho già detto nella mia lettera di alcune settimane fa ed è vero: alcuni degli spunti migliori nelle valutazioni su diversi allenatori sono venuti da Francesco. Lavoriamo come una squadra e prendiamo decisioni come una squadra e Francesco ha preso parte a tutte le decisioni sportive che abbiamo preso, soprattutto da quando Monchi è andato via".

striscione contro pallotta baldini pallotta totti de rossi de rossi totti bruno conti testa di maiale contro pallotta francesco totti foto mezzelani gmt 09 giorgio rossi totti de rossi baldini pallotta pallotta pallotta cessioni pallotta 8 pallotta JAMES PALLOTTA striscione contro pallotta a new york LO STRISCIONE DEI TIFOSI DELLA ROMA A FAVORE DI DE ROSSI E CONTRO PALLOTTA francesco totti foto mezzelani gmt 01 francesco totti foto mezzelani gmt 05 francesco totti foto mezzelani gmt 06 francesco totti foto mezzelani gmt 10

contestazione globale a pallotta e baldini pallotta baldini francesca costa foto de rossi e totti