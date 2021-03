Laura Bogliolo, Daniele Magliocchetti e Alessia Marani per il Messaggero

Sognava il calcio, aveva agguantato con la grinta che solo la passione può alimentare la Primavera della Lazio dopo aver militato nel Torino e nella Fiorentina. I primi calci a un pallone li aveva tirati quando era piccolo, mentre mamma e papà facevano il tifo. Era un trequartista attaccante, «ottima tecnica e gran lavoratore» dicono i colleghi. Nel pomeriggio si era anche allenato a Formello, regno della Lazio e all' allenatore D' Urso aveva detto: «Ci vediamo domani alle 10.30».

Ma il sogno si è infranto ieri sera.

Etienne Tare ha scritto: «Non ci posso credere, fratello mio, grazie di tutto». È morta nella Capitale in un maledetto incidente stradale una delle promesse della Lazio: a perdere la vita è stato Daniel Guerini che a soli 19 anni ha lasciato la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fans dopo essersi scontrato con un' altra auto mentre era a bordo di una Smart.

Siamo su viale Palmiro Togliatti, uno stradone che percorre gran parte della periferia Est di Roma.

La vita di Daniel si è fermata poco dopo le 20 all' incrocio con viale dei Romanisti.

Guerini, nato a Roma il 21 marzo del 2002, era a bordo di una Smart For Four insieme ad altri due amici, Tiziano Rozzi ed Edoardo De Blasi, ricoverato in condizioni disperate. La Smart dopo aver tamponato in parte una Mercedes Classe A, si è ribaltata più volte e ha abbattuto anche un palo secondo quanto hanno riferito i soccorritori, vigili e carabinieri: i tre giovani sono stati sbalzati fuori dall' auto. Privo di vita il campione della Primavera della Lazio, che giocò anche nei Pulcini alla Roma. L' impatto è avvenuto 200 metri prima dell' incrocio con viale dei Romanisti, una strada considerata da molti residenti pericolosissima, vista la presenza delle radici dei pini.

Indagini dei vigili soprattutto sull' asfalto deteriorato della Togliatti. I due amici sono stati portati in gravi condizioni in ospedale. Il conducente della Classe A, T.S., sotto choc, soccorso al Policlinico Casilino, è stato sottoposto agli esami sull' assunzione di alcol e droghe. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V gruppo Prenestino, che dovranno accertare l' esatta dinamica dell' incidente: certo è che ci sono buche e voragini sulla strada della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, la Smart ha tamponato l' altra auto, poi il veicolo con a bordo i giovani si è ribaltato. Tra i primi ad arrivare sul posto c' è stato lo zio di Daniele, straziato dal dolore. Poi tutta famiglia, gli amici, in una scia di infinito dolore e attimi di tensione. I vigili urbani dovranno indagare sulle cause dell' ennesimo incidente mortale accaduto nella Capitale.

La Smart sembra fosse intestata alla mamma di Rozzi. Daniel e i suoi amici erano andati a prendere del cibo in una paninoteca vicina ed erano diretti a casa di Rozzi per consumare il pasto dopo una giornata di lavoro, abitavano tutti nello stesso quartiere ed erano amici da tempo. Daniel era un vero guerriero, era cresciuto nel vivaio della Lazio, ma prima di far ritorno al suo grande amore aveva vestito anche le maglie delle giovanili del Torino, della Fiorentina e della Spal. Poi, finalmente, l' abbraccio con la Primavera del club capitolino. Il 19 enne aveva anche indossato le casacche della Nazionale italiana under 15 e under 16.

«Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio» ha fatto sapere la SS Lazio.