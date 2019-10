ROMA VA IN BUCA – IN ATTESA DELLA RYDER CUP 2022, AL VIA L’OPEN D’ITALIA ALL’OLGIATA – MOLINARI CERCA IL TRIPLETE: "POI PUNTO AI GIOCHI. IL RITIRO? BEH, LA MIA VITA PRIVATA..." – IL CAMPIONE OLIMPICO JUSTIN ROSE TORNA DOPO 17 ANNI - AVVISTATI SUI CAMPI ANCHE IL NIPOTE DI MATTARELLA, IL VICECAPO DELL’AISI PISANI, BERTOLASO, L’EX JUVENTINO PEPE E IL “MAESTRO” PIRLO: "MOLINARI? NOI ITALIANI DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI" - VIDEO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Elisabetta Esposito per la Gazzetta dello Sport

francesco molinari foto di ferdinando mezzelani gmt 19

Un gruppetto di bambini lo guarda con occhi sgranati. È davvero lui, Francesco Molinari, all' Olgiata Golf Club di Roma dove da oggi a domenica lotterà per il suo terzo titolo nell' Open d' Italia. Gli chiedono una foto, gli fanno firmare una pallina. Lui sorride, sembra che il sole della Capitale gli faccia bene.

«Mi manca questo cielo blu», dice lui, ormai londinese d' adozione, dove è per tutti, suo malgrado, Frankie. Ha vinto già due volte, si diceva, nel 2006 e nel 2016. Tra gli italiani c' era riuscito solo Ugo Grappasonni, che qui all' Olgiata ha trascorso gran parte della sua vita, nel '50 e nel '54. Con Molinari in queste condizioni, nonostante la stagione impegnativa, è impossibile non pensare al Triplete, visto pure il suo cuore nerazzurro.

Tre vittorie sarebbero un record e lo scorso anno lo ha mancato per un soffio.

«Lo so perfettamente ed è qualcosa a cui non posso non puntare. Anche perché ci sono davvero tante ottime ragioni per dare il massimo qui, dal pubblico italiano ai punti per la Ryder.

vittorio pisani foto di ferdinando mezzelani gmt 86

Arrivo a quest' appuntamento in buone condizioni, sia fisiche che mentali e spero di partire subito al meglio. Il campo? È lungo e mi sono preparato soprattutto sui ferri medio lunghi e i tee shot. Sono molto emozionato, giocare in Italia è sempre speciale, la gente è con me e si fa sentire. E poi non venivo a Roma da tantissimi anni, è una delle mie città preferite. Peccato solo non avere molto tempo da passare con gli amici, qui si va di corsa, devo concentrarmi sul campo e sinceramente non vedo l' ora di iniziare».

bernardo mattarella foto di ferdinando mezzelani gmt 76

Partirà con Lowry e Wallace, una terna importante.

«Sarà bello, ci sono tanti giocatori di alto livello, almeno 30-40 in grado di gareggiare per la vittoria. Sono felice di avere qui rivali tanto importanti (da Justin Rose a Shane Lowry, da Padraig Harrington a Ian Poulter, ndr), spero si divertano e tornino anche il prossimo anno».

Dalla sua prima vittoria all' Open d' Italia, nel 2006, che cosa è cambiato?

«Tutto, sembra passata una vita! Quella volta sono partito senza grandi aspettative e invece ho sorpreso tutti. Mi avessero predetto all' epoca questa carriera non ci avrei creduto...

Adesso sono cresciuto, ma da allora non ho mai smesso di cercare di migliorarmi. Nemmeno adesso». Non si sente mai appagato?

«No, la passione per questo sport mi travolge. Ho la fortuna di divertirmi ogni giorno anche in allenamento e questa è la motivazione più grande. Anche se sono entrato nei primi dieci del mondo, realizzando un sogno, la voglia di far bene non è mai venuta a mancare.Lo dimostra la mia ultima, positiva, stagione. Spero di continuare così».

Le aspettative però sono cresciute.

«Senza dubbio, ma io devo concentrarmi soltanto su me stesso senza pensarci troppo. E comunque se ci si aspetta tanto da te è positivo, vuol dire che si è fatto bene, quindi mi auguro crescano ancora!».

simone pepe foto di ferdinando mezzelani gmt 42

Tornando a Roma, questa è la prima tappa importante verso la Ryder Cup del 2022.

«È una bellissima emozione. La Ryder Cup è un evento speciale soprattutto per me, adesso ne ho anche vinte tre. Di certo faremo del nostro meglio, sperando di far avvicinare sempre più gente a questo sport. Io però cerco di pensare a una cosa alla volta, prima c' è quella del prossimo anno negli Stati Uniti...».

E ci saranno anche i Giochi.

«Sono pieno di curiosità e voglia di far bene, anche perché probabilmente sarà la mia unica occasione di partecipare in modo competitivo. L' Olimpiade arriverà in un momento dell' anno molto impegnativo per noi, ma voglio davvero vincere una medaglia».

justine rose foto di ferdinando mezzelani gmt 49

Pensa ancora a ritirarsi non troppo tardi?

«Non ho termini precisi per adesso. Il golf permette una carriera più lunga rispetto a tante discipline, ma non è facile restare ad alti livelli col passare degli anni. E poi non riesco a non pensare alla mia vita privata, faccio questo mestiere da tanto tempo e l' idea di smettere relativamente giovane ancora non mi è passata».

