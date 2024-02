9 feb 2024 19:10

LA ROMA IN VENDITA AL FONDO PIF DELL'ARABIA SAUDITA? I FRIEDKIN CHIEDONO UN MILIARDO DI EURO – COME DAGO DIXIT, PROSEGUONO LE TRATTATIVE TRA IL CLUB GIALLOROSSO E I SAUDITI - SECONDO IL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA, IL NEGOZIATO PER IL PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ DEL CLUB GIALLOROSSO AL FONDO PIF SAREBBE GIÀ AVVIATO. L'OFFERTA SAREBBE DI 900 MILIONI SUBITO E ALTRI 300 SE DOVESSE ARRIVARE IL VIA LIBERA DAL COMUNE DI ROMA PER IL NUOVO STADIO…