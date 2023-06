2 giu 2023 20:00

IL ROMANISTA PADELLARO IN LODE E GLORIA DI MOURINHO: “DIFFICILE AGGIUNGERE ALTRO ALLA NARRAZIONE DI QUESTO GENIO MULTITASKING, CAPACE DI TRASFORMARE UNA SCONFITTA SPORTIVA IN UN TRIONFO MEDIATICO SE NON CHE, CASO FORSE UNICO NELLA STORIA DEL FOOTBALL, IL PERSONAGGIO HA FINITO PER SURCLASSARE IL RISULTATO SPORTIVO" - "SE ALLA VIGILIA DELLA FINALE FOSSE STATO CHIESTO AL PUBBLICO GIALLOROSSO SE FOSSE PIÙ IMPORTANTE VINCERE LA SECONDA COPPA EUROPEA IN UN BIENNIO O LA PERMANENZA DI JOSÉ, AZZARDO A DIRE CHE..."