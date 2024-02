ROMELU LUKAKU APPARECCHIA LA VENDETTA CONTRO L’INTER? – STASERA ALLE 18, LA ROMA INCONTRA I NERAZZURRI ALL’OLIMPICO E IL BELGA FARA’ DI TUTTO PER FARE MALE ALLA SUA EX SQUADRA – A “BIG ROM” NON E’ ANDATA GIU’ LA PANCHINA CONTRO IL CITY E LE PAROLE AL VETRIOLO DI TIFOSERIA, CLUB E DIRIGENZA DELL’INTER DOPO IL SUO ADDIO HANNO INASPRITO I RAPPORTI – L'ATTACCANTE AVEVA PROMESSO CHE UN GIORNO AVREBBE DETTO LA SUA VERSIONE, MA AD OGGI HA LANCIATO SOLO FRECCIATE...

Estratto dell’articolo di Pasquale Guarro per www.calciomercato.com

Lukaku-Inter, atto secondo. Questa volta il teatro sarà lo Stadio Olimpico di Roma, davanti ai tifosi amici. Non ci saranno quei 30 mila fischietti che a San Siro avevano alterato l’umore e anche la prestazione del belga, che non era riuscito a trovare una reazione uguale e contraria, sprofondando in una prestazione insufficiente. […]

L’addio tra Lukaku e l’Inter è stato tanto inatteso quanto burrascoso, ma i nerazzurri non si sono nascosti, quanto al belga, invece… Telefoni staccati, chiacchiere in “clandestinità” con la Juventus, invito rimbalzato per il matrimonio di Federico Dimarco e rottura con l’agenzia che gestiva i suoi interessi. […] Quello che si doveva capire si è capito: a Lukaku non è andato giù il fatto di non aver giocato da titolare la finale di Champions e ha in qualche modo deciso di farla pagare a tutti andandosene da Allegri.

Ma i bianconeri a un certo punto si sono defilati e “Big Rom” ha fatto la fine di quel famoso marito che per far dispetto alla moglie… Chiaro, manca ancora la versione di Lukaku e a dirla tutta è quella che molti stanno aspettando dopo quel famoso: “Se raccontassi la verità tutti rimarrebbero scioccati. Parlerò a tempo debito”. E quale occasione migliore di un Roma-Inter? […]

CERCASI RIVINCITA A TUTTI I COSTI

Ma per certe cose l’età non conta niente, la differenza, semmai, può celarsi nelle motivazioni. Quelle che Lukaku non era riuscito a raccogliere nella sfida dell’andata e che proverà a ritrovare domani. Sì, perché sembra banale e anche un po’ puerile, ma il sentimento di rivincita fa parte della vita di un atleta e probabilmente Lukaku non vede l’ora di prendersi la sua. Anche per come sono poi andate le cose, […] L’Inter è andata avanti, lui è rimasto indietro.

E in più a Milano hanno saputo sostituirlo nel migliore dei modi, trovando sul mercato quel Marcus Thuram che ha già preso il posto di Lukaku nel cuore dei tifosi nerazzurri. E allora ecco che prende forma il personalissimo obiettivo del centravanti belga: quello di giocare un brutto scherzo ai suoi ex compagni per tornare a sentirsi vivo come ai tempi migliori. […]

