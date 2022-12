27 dic 2022 12:14

RONALDO D'ARABIA - CR7 SAREBBE VICINISSIMO AL TRASFERIMENTO ALL'AL NASSR - IL CLUB DI RIAD AVREBBE GIÀ PROGRAMMATO LE VISITE MEDICHE PER IL FUORICLASSE PORTOGHESE - RONALDO FIRMERÀ UN MEGA-CONTRATTO PER SETTE ANNI A CIRCA 200 MILIONI DI EURO A STAGIONE, CON SCADENZA FISSATA NEL 2030 QUANDO AVRÀ 45 ANNI E POTRÀ ESSERE L'UOMO IMMAGINE DEL CLUB E DEL MONDIALE, CHE IN ARABIA SAUDITA AUSPICANO DI OSPITARE NEL 2030…