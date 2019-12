18 dic 2019 22:03

RONALDO MEJO DI MICHAEL JORDAN - VOLA A 2,56 METRI PER COLPIRE DI TESTA E REGALA TRE PUNTI ALLA JUVE: IN CLASSIFICA I SARRI BOYS PROVANO L’ALLUNGO SULL’INTER - RANIERI: "IL GOL DI CRISTIANO? ROBA DA NBA. E’ STATO IN ELEVAZIONE UN’ORA E MEZZA" – CR7 SE LA RIDE: "HO AVUTO PROBLEMI AL GINOCCHIO PER UN MESE MA ORA STO BENE…" - VIDEO