12 apr 2022 15:09

RONALDO SCARICATO DA "SAVE THE CHILDREN"! LE SCUSE NON SONO BASTATE. DOPO AVER FRANTUMATO IL TELEFONINO DI UN 14ENNE AUTISTICO AL TERMINE DELLA GARA CONTRO L’EVERTON, CR7 VIENE SILURATO DALL’ASSOCIAZIONE BENEFICA CHE LOTTA PER PROTEGGERE I BAMBINI DI CUI ERA AMBASCIATORE DAL 2012 - L'INDAGINE DELLA POLIZIA E LA RABBIA DELLA MADRE DEL RAGAZZO - VIDEO