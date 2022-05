27 mag 2022 15:57

LA ROSICATA DI LOTITO: “LA VITTORIA DELLA ROMA IN CONFERENCE? NOI E LA JUVE NEGLI ULTIMI ANNI ABBIAMO VINTO DI PIÙ” – DALLA JUVE ALL’INTER FINO AL NAPOLI, I CLUB DELLA SERIE A CELEBRANO LA SOCIETA’ GIALLOROSSA PER LA CONQUISTA DELLA COPPA. IL PRESIDENTE DELLA LAZIO SI LIMITA A DIRE: “VEDO SEMPRE LE COSE IN CASA MIA. NELLE PARTITE DI COPPA SONO UN ITALIANO E FACCIO IN MODO CHE PREVALGANO GLI INTERESSI NAZIONALI”