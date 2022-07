LA ROSSA BUTTA VIA UN’ALTRA OCCASIONE - MAX VERSTAPPEN VINCE IL GP DI FRANCIA DAVANTI A HAMILTON - LECLERC RITIRATO: “HO GUIDATO A LIVELLI ALTISSIMI IN QUESTA STAGIONE. MA SE POI FACCIO QUESTI ERRORI NON SERVE A NIENTE” - GRANDE GARA DI SAINZ, DA DICIANNOVESIMO A QUINTO, CHE CONQUISTA ANCHE IL GIRO VELOCE MA VIENE FERMATO DAL CAMBIO GOMME IMPOSTO DALLA FERRARI – BINOTTO: “CI SONO DIECI GARE DA VINCERE. IL MONDIALE NON È CHIUSO, È DIVENTATO SOLO PIÙ DIFFICILE…” - VIDEO

Daniele Sparisci per www.corriere.it

«Non posso sbagliare così, ho guidato a livelli altissimi in questa stagione. Ma se poi faccio questi errori non serve a niente». Durissimo con sé stesso Charles Leclerc lo è sempre stato. E in una delle giornate più dure della sua carriera lo è ancora di più dopo essersi scrollato di dosso la polvere per il botto al 18° giro. Ma la rabbia, no. Quella resta. Sparata a tutto volume in un urlo disperato via radio.

Perché il campionato ormai sembra andato. Verstappen non si aspettava un simile regalo da un rivale che gli aveva tenuto testa alla grande chiudendo ogni pertugio dopo essere stato vicino al crollo. L’olandese vola in classifica a +63, una cifra che somiglia a una sentenza. Lui sembra infallibile, ha fatto il vuoto dopo l’uscita di Charles ed è stato scortato sul podio da due Mercedes. Un fatto inedito quest’anno, Hamilton maestoso ed esausto al suo 300° Gp in carriera.

Al via ha beffato un inguardabile Perez e si è portato a casa il massimo con i ferraristi fuori dai giochi. Bravo anche Russell, aggressivo quanto basta contro Perez e deciso a sfilargli l’ultimo posto nella top 3. Quello che per un po’ ha accarezzato Carlos Sainz, fra i migliori in pista oggi. Da diciannovesimo a quinto, protagonista di un sorpasso stupendo, sempre su Perez, all’esterno della curva Signes. Velocissimo al punto di conquistare anche il giro veloce.

E poi fermato dagli strateghi della Ferrari — contro la sua volontà — per cambiare le gomme ormai cotte e scontare la penalità di 5’’ per un’uscita insicura dalla corsia dei box al primo pit-stop. Ecco, se c’è una buona notizia in questa domenica disgraziata per la Rossa è che lo spagnolo è in una forma strepitosa. Come la macchina.

La prossima gara correrà con il motore fresco in Ungheria (domenica 31 luglio) con una gran voglia di levarsi di dosso la zavorra delle penalità che lo hanno imbrigliato qui. Mattia Binotto ha provato consolare Leclerc: «Gli ho detto che ci sono dieci gare da vincere, che nulla è finito. Ripartiamo da una doppietta in Ungheria. Il Mondiale non è chiuso, è diventato solo più difficile».

