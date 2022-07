ROSSE DI FUOCO – LE FERRARI HANNO CHIUSO DAVANTI A TUTTI LE SECONDE PROVE LIBERE DEL GRAN PREMIO DI FRANCIA – CARLOS SAINZ HA FATTO SEGNARE IL MIGLIOR TEMPO DAVANTI AL COMPAGNO DI SCUDERIA CHARLES LECLERC – TERZA PIAZZA PER LA RED BULL DI MAX VERSTAPPEN, LEADER DEL MONDIALE, STACCATO OLTRE MEZZO SECONDO E PREOCCUPATO: “C'È DA LAVORARE, SIAMO IN DIFFICOLTA'”

carlos sainz charles leclerc

Le due Ferrari davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp di Francia. Carlos Sainz ha fatto segnare il miglior tempo in 1'32"527, davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc, secondo a 101 millesimi.

Terza piazza per la Red Bull di Max Verstappen, leader del mondiale, staccato oltre mezzo secondo (+0"550). Seguono le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, rispettivamente a 990 millesimi e 1"080.

BINOTTO LECLERC

Sesta piazza per la McLaren di Lando Norris, nono il compagno di squadra Daniel Ricciardo. Completano la top ten Pierre Gasly, settimo, Kevin Magnussen, ottavo e Sergio Perez, decimo con l'altra Red Bull. Al mattino, nelle prime libere, Verstappen aveva preceduto le due Ferrari.

Max Verstappen non è rientrato ai box felice: "È stato un po' difficile per noi nelle seconde libere. Non siamo riusciti a trovare il bilanciamento che cercavamo, domani proveremo a essere più vicini rispetto a oggi. Nel long run andiamo un pochino meglio, ma le gomme con questo caldo sono veramente difficili da valutare. C'è del lavoro da fare. Questa pista è molto dura sulle gomme, è difficile paragonarla all'Austria. C'è bisogno di qualche giro in più per riuscire a capire la situazione".

