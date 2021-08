ROSSELLA FIAMINGO INFILZA UN NUOTATORE DIETRO L'ALTRO - LA SPADISTA HA PUBBLICATO UNA FOTO IN BARCA ABBRACCIATA A GREG PALTRINIERI E SUBITO GLI ALTRI AZZURRI LI HANNO DEFINITI "LA COPPA DELL'ESTATE": TRA I PRIMI A COMMENTARE SUI SOCIAL, STUPEFATTI, LA PELLEGRINI, DETTI, TANIA CAGNOTTO, MAGNINI, TAMBERI - ROSSELLA, SICILIANA DI 30 ANNI, FINO A UN PAIO DI ANNI FA ERA FIDANZATA CON UN ALTRO NUOTATORE, LUCA DOTTO...

Da www.corriere.it

ROSSELLA FIAMINGO E GREGORIO PALTRINIERI

Abbracciati in barca, lui appena velato dai tread di lei che sorride felice. Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo a Tokyo non hanno trovato solo medaglie, ma anche l’amore. Una relazione che sembra apparire sorprendente anche per i colleghi dei due, subito incorniciati nella formula «coppia dell’estate». Tra i primi a commentare, divertiti e stupefatti, Federica Pellegrini, Gabriele Detti, Tania Cagnotto, Filippo Magnini, Gianmarco Tamberi e Margherita Granbassi, solo per citare qualche nome.

ROSSELLA FIAMINGO

Per Paltrinieri e Fiamingo, i Giochi di Tokyo sono venuti al termine di un periodo complicato. Il nuotatore 26enne originario di Carpi ha contratto la mononucleosi un mese prima della partenza per il Giappone. E anche se non è riuscito a brillare sulla distanza preferita, i 1500 stile libero, ha raccolto l’argento negli 800 e il bronzo nei 10 km.

Fiamingo, siciliana di 30 anni, non ha brillato nel torneo individuale di spada, fermandosi ai quarti di finale, ma si è rifatta nella competizione di squadra, raggiungendo il bronzo. Fino a un paio di anni fa era fidanzata con un altro nuotatore, Luca Dotto.

