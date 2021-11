L’AGENTE DI MILINKOVIC-SAVIC FA TREMARE LA LAZIO: “SERGEJ È UN GIOCATORE DA GRANDE CLUB, PRESTO PER LUI ARRIVERÀ IL MOMENTO DI VIVERE UNA NUOVA AVVENTURA E NUOVI SOGNI” – IL “SERGENTE” NON VORREBBE FORZARE LA MANO PER UNA CESSIONE, MA DIVERSE BIG (SOPRATTUTTO INGLESI) SONO PRONTE AD ACQUISTARE IL CENTROCAMPISTA - LOTITO IN PASSATO AVREBBE RIFIUTATO OFFERTE IMPORTANTI PER IL SERBO, MA STAVOLTA…

Stefano Agresti per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

Mateja Kezman, ex centravanti e oggi procuratore, è andato all'attacco e ha aperto un fronte noto in casa Lazio: la possibile partenza di un suo assistito, Milinkovic-Savic. «È un giocatore da grande club, presto per lui arriverà il momento di vivere una nuova avventura e nuovi sogni», ha detto, parlando anche di Juventus.

Frasi che sono scivolate via quasi senza lasciare traccia, ma che annunciano un tormentone già vissuto da queste parti: forte della qualificazione mondiale della Serbia da titolare, e della continuità di rendimento che ha in biancoceleste, Sergej progetta l'addio. Con garbo, senza forzare la mano, nel rispetto del club che lo ha reso grande; come accaduto in passato, insomma.

Resta il fatto che si sta muovendo per andarsene alla fine della stagione e le parole del suo agente ne sono la testimonianza: amico di Tare e della Lazio da sempre, Kezman non avrebbe mai usato quei termini se non avesse in testa un percorso. Lotito per Milinkovic-Savic ha sempre chiesto cifre folli, o quasi.

In passato ha anche dichiarato di avere rifiutato 130 milioni, in realtà diciamo che nessuno si è mai avvicinato alle valutazioni del presidente. Adesso però lo scenario potrebbe cambiare, perché il Sergente ha riacquistato forse una considerazione addirittura superiore rispetto a quella di cui godeva nell'estate del 2018.

A modificare la situazione l'interesse di alcuni ricchi club inglesi, a cominciare dal Manchester United. A meno di sorprese Pogba se ne andrà a fine stagione perché svincolato, i Red Devils hanno bisogno di un centrocampista di fisico e qualità: chi meglio di Milinkovic-Savic? È possibile che su di lui si orientino anche Psg e Real, a meno che uno di questi club non riesca a prendere proprio Pogba; più complicato ipotizzare un futuro di Sergej alla Juventus.

La vera novità, però, è che stavolta Lotito potrebbe essere disponibile a trattare a cifre più ragionevoli. In parte a causa delle difficoltà economiche generali del calcio, che rendono un trasferimento del genere interessante (la Lazio ha i conti in ordine, ma anche il club biancoceleste ha sofferto la pandemia).

In parte perché ha in casa un potenziale sostituto: Toma Basic, 25 anni giovedì. Si è pensato che l'arrivo del croato avrebbe potuto portare alla cessione di Luis Alberto, e l'ipotesi non è da scartare, ma dal punto di vista tecnico il nuovo acquisto è molto più simile a Milinkovic-Savic che allo spagnolo. La valorizzazione di Basic può portare anche all'addio al Sergente. Che pensa a un futuro lontano da Roma, ma vuole andarsene da amico.

