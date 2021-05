19 mag 2021 12:58

UN’ALTRA BOCCA DA SFAMARE PER LA REGINA - NUOVO ROYAL BABY IN ARRIVO IN GRAN BRETAGNA: BEATRICE DI YORK ED EDOARDO MAPELLI MOZZI SONO IN ATTESA DEL PRIMO FIGLIO CHE NASCERÀ IN AUTUNNO – IL BIMBO, CHE AVRÀ ANCHE UN PO’ DI SANGUE ITALIANO GRAZIE AL PAPÀ, SARÀ L’ULTIMO DI UNA NIDIATA DI NIPOTI ATTESA A CORTE…