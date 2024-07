Estratti da fanpage.it

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati di nuovo. Non si tratta più solo di indiscrezioni.

wanda nara icardi

A confermare la rottura è stata la stessa showgirl argentina che ha inviato un messaggio nel programma tv argentino Pomeriggio America. “Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta”, ha dichiarato Wanda per poi aggiungere che a breve fornirà ulteriori dettagli sulla separazione che arriva al termine di un periodo di crisi cominciato nel 2021 con la scoperta di un tradimento. I due erano riusciti ad appianare le divergenze poco prima che Wanda scoprisse di essersi ammalata di leucemia mieloide cronica.

A confermare quanto già dichiarato dalla showgirl argentina è stata la sua avvocata, Ana Rosenfeld. Raggiunta da TeleShow, la professionista ha commentato le indiscrezioni relative al divorzio, ormai fuori controllo dopo l’ammissione della diretta interessata: “Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato”. Nessun commento è arrivato da parte di Mauro Icardi, tornato in Turchia per gli impegni con il Galatasaray ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato. Wanda è invece rimasta in Argentina dove a breve comincerà a registrare Bake Off Argentina.

icardi wanda nara

Secondo numerose fonti, sarebbe stata Wanda a chiedere il divorzio al marito, come già accaduto nel corso della prima separazione del 2021. La showgirl si sarebbe detta stanca dei continui tira e molla con il compagno e determinata a chiudere questa parentesi sentimentale della sua vita.

(...) Per la showgirl non esisterebbe alcun nuovo amore, così come per Icardi al quale non è stato attribuito alcun flirt recente.

WANDA NARA ICARDI wanda nara icardi wanda nara icardi LE CHIAPPE DI WANDA NARA PUBBLICATE DA MAURO ICARDI wanda nara mauro icardi 1 wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara icardi icardi wanda nara wanda nara icardi wanda nara mauro icardi icardi wanda nara wanda nara icardi icardi wanda nara wanda nara mauro icardi icardi wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara icardi wanda nara wanda nara mauro icardi